PROBLEM U BORUSSIJI

Nijemci: Kovač je pod pritiskom, klub mu postavio dva uvjeta...

Piše Jakov Drobnjak
Nijemci: Kovač je pod pritiskom, klub mu postavio dva uvjeta...
Dva poraza Borussije Dortmund stvorila su problem Niko Kovač pod pritiskom, uprava poslala hrvatskom treneru dva jasna zahtjeva koja mora ispuniti do kraja sezone

Admiral

Sezona za Borussiju Dortmund, koja se donedavno činila mirnom i uspješnom, ulazi u dramatičnu završnicu. Dva uzastopna poraza istopila su komfornu prednost i stavila Niku Kovača pod pojačan pritisak, a uprava kluba pred njega je postavila jasne ciljeve koje mora ispuniti u preostala četiri kola.

Bundesliga - 1. FSV Mainz 05 v Borussia Dortmund
Još oko Uskrsa situacija je izgledala idilično. Borussia je imala čak jedanaest bodova prednosti ispred trećeplasirane momčadi i pozicija viceprvaka Bundeslige činila se zacementiranom. No, samo dva tjedna i dva poraza kasnije, slika se drastično promijenila. Neuvjerljive igre i porazi od Bayer Leverkusena (0-1) te Hoffenheima (1-2) smanjili su tu zalihu na samo pet bodova, zbog čega je i drugo mjesto sada ugroženo. Ugledni njemački časopis Kicker već je upozorio na "zabrinjavajuće trendove" u igri "crno-žutih", a atmosfera u klubu ponovno se pokvarila, prenio je Goal.com.

Iako Kovaču, prema pisanju Sport Bilda, ne prijeti trenutačni otkaz, uprava je pred njega postavila dva uvjeta o kojima se ne pregovara. Prvi je da momčad do kraja sezone mora igrati znatno atraktivniji i napadački nogomet. To je nedostatak koji navijači i mediji primjećuju unatoč solidnim rezultatima, a igra se često opisuje kao previše oslonjena na ubačaje i prekide, što nije stil na koji su navijači Dortmunda navikli. Drugi, jednako važan zahtjev, jest da razvoj mladih igrača mora postati apsolutni prioritet kluba. Budućnost 54-godišnjeg trenera ocjenjivat će se upravo prema tim kriterijima.

Unatoč pritisku, medijska grupa Funke navodi da klupsko vodstvo ne razmatra razlaz s Kovačem te da on ostaje središnja figura u planovima za budućnost. Ističe se njegov iznimno blizak odnos sa sportskim direktorom Larsom Rickenom, koji cijeni njegov doprinos, osobito u planiranju transfera i slaganju momčadi. Kovaču je još tijekom zimskog prijelaznog roka naloženo da, osim na obrambenoj čvrstoći, prioritet mora biti ofenzivan nogomet. Svaki novi poraz do kraja svibnja samo će dodatno pojačati pritisak.

Komentari 1
FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu
BILA JE 26. NA SVIJETU

FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine

