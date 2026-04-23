Nijemci: Kovač je pod pritiskom, klub mu postavio dva uvjeta...

Sezona za Borussiju Dortmund, koja se donedavno činila mirnom i uspješnom, ulazi u dramatičnu završnicu. Dva uzastopna poraza istopila su komfornu prednost i stavila Niku Kovača pod pojačan pritisak, a uprava kluba pred njega je postavila jasne ciljeve koje mora ispuniti u preostala četiri kola.

Foto: Heiko Becker/REUTERS

Još oko Uskrsa situacija je izgledala idilično. Borussia je imala čak jedanaest bodova prednosti ispred trećeplasirane momčadi i pozicija viceprvaka Bundeslige činila se zacementiranom. No, samo dva tjedna i dva poraza kasnije, slika se drastično promijenila. Neuvjerljive igre i porazi od Bayer Leverkusena (0-1) te Hoffenheima (1-2) smanjili su tu zalihu na samo pet bodova, zbog čega je i drugo mjesto sada ugroženo. Ugledni njemački časopis Kicker već je upozorio na "zabrinjavajuće trendove" u igri "crno-žutih", a atmosfera u klubu ponovno se pokvarila, prenio je Goal.com.

Iako Kovaču, prema pisanju Sport Bilda, ne prijeti trenutačni otkaz, uprava je pred njega postavila dva uvjeta o kojima se ne pregovara. Prvi je da momčad do kraja sezone mora igrati znatno atraktivniji i napadački nogomet. To je nedostatak koji navijači i mediji primjećuju unatoč solidnim rezultatima, a igra se često opisuje kao previše oslonjena na ubačaje i prekide, što nije stil na koji su navijači Dortmunda navikli. Drugi, jednako važan zahtjev, jest da razvoj mladih igrača mora postati apsolutni prioritet kluba. Budućnost 54-godišnjeg trenera ocjenjivat će se upravo prema tim kriterijima.

Unatoč pritisku, medijska grupa Funke navodi da klupsko vodstvo ne razmatra razlaz s Kovačem te da on ostaje središnja figura u planovima za budućnost. Ističe se njegov iznimno blizak odnos sa sportskim direktorom Larsom Rickenom, koji cijeni njegov doprinos, osobito u planiranju transfera i slaganju momčadi. Kovaču je još tijekom zimskog prijelaznog roka naloženo da, osim na obrambenoj čvrstoći, prioritet mora biti ofenzivan nogomet. Svaki novi poraz do kraja svibnja samo će dodatno pojačati pritisak.