Komentari 2
Nijemci: 'Kovačev mentalitet je razlog zašto ga nitko ne voli'

Piše Ivan Kužela,
Foto: David Inderlied/DPA

Niko Kovač na udaru je njemačkih medija. Bayern je pobijedio Dortmund 3-2, a bavarski portal ga kritizira da se nije fokusirao na kreaciju vlastite igre, već na opstrukciju Bavaraca. S ovim porazom, titula je sve dalje

Trener Borussije Dortmund Niko Kovač (54) je nakon Der Klassikera na udaru njemačkih medija. Bayern je na Signal Iduna Parku pobijedio 3-2 zahvaljujući dva gola Harryja Kanea i jednog Joshue Kimmicha. Za momčad hrvatskog trenera pogotke su dali Nico Schlotterbeck i Svensson. Bavarci su pobjedom 'žutima' pobjegli na 11 bodova deset kola prije kraja prvenstva. Portal Bavarian Football Works raspisao se o pobjedi Bayerna i u svom osvrtu kritizirao Kovača.

- Kovač je postavio igru ​​kako bi maksimizirao poremećaje, i to je funkcioniralo. Nije bilo protoka, ritma u načinu na koji se igrao nogomet. Igrači BVB-a dobili su upute da izvode opscene izazove, a zatim usporavaju igru ​​pri svakom prekidu. Emre Can je svakih deset minuta glumio scenu iz Hamleta. Schlotterbeck je zamalo izbio Stanišiću gležanj, a kasnije i Oliseu.

Portal je naveo kako se Dortmund više fokusirao na zaustavljanje Bayerna, a ne na kreaciju vlastite igre. 

- Sudac je sve pustio, pa se BVB morao smiriti i neutralizirati svaki pokušaj izgradnje napada. Ali to je i bitno. Potpuno su se usredotočili na zaustavljanje Bayerna, ali nisu mislili na vlastitu igru. 

Bundesliga - Borussia Dortmund v Bayern Munich
Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Svjesni su urednici portala da se teško nositi s Bayernom, ali i da se Borussia dobro nosila s bavarskim divom.

- Da budem pošten prema Kovaču, gotovo je uspjelo. Teško je očekivati ​​da će se njegova momčad iz Dortmunda boriti rame uz rame s ovim Bayernom (koji je već izvan forme). Ali takav mentalitet je razlog zašto ga nitko ne voli. Zašto je njegove momčadi tako teško gledati, čak i kada pobjeđuju. A kada ne pobjeđuju, postavlja se jedno veliko pitanje - čemu je sve to služilo?

Borussia Dortmund - Bayern Munich
Foto: Federico Gambarini/DPA

Borussia je trenutačno druga i Bayern im sve dalje bježi ka obrani titule prvaka. Težak je tjedan za Kovača s obzirom na poraz od Pašalićeve Atalante (4-1) koja je ukupnim rezultatom 4-3 prošla u osminu finala Lige prvaka. S porazom u Der Klassikeru Dortmund je dodatno smanjio šanse za osvajanje lige; prvenstvo BVB nije osvojio od 2012. godine. 

