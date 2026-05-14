POVRATAK BLIZU?

Nijemci: Legenda bi se mogla vratiti u reprezentaciju za SP

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Manuel Neuer se nakon Eura 2024. oprostio od njemačke reprezentacije, ali sada tamošnji mediji pišu o mogućem povratku. "Elf" ima problema s golmanima, a izbornik je, navodno, već obavio sastanak s golmanom

Ono što se do prije nekoliko mjeseci činilo potpuno nemogućim, sada postaje sve izglednija opcija. Manuel Neuer, četrdesetogodišnji legendarni njemački golman koji se od reprezentacije oprostio nakon Eura 2024., mogao bi se vratiti na veliku scenu za Svjetsko prvenstvo. Izbornik Julian Nagelsmann uvrstio ga je na preliminarni popis od 55 igrača predan Fifi, a njemački mediji navode da se iza kulisa vode intenzivni razgovori o njegovom povratku.

Ključan pomak dogodio se nakon sastanka Neuera i Nagelsmanna. Iako je golman Bayerna mjesecima odlučno odbacivao pomisao na povratak, čini se da je razgovor s izbornikom promijenio njegov stav. Prema izvještajima njemačkih medija razgovaralo se o konkretnoj ulozi, pri čemu bi se Neuer vratio kao prvi golman "elfa". To je veliko iznenađenje, s obzirom na to da je sam Neuer donedavno tvrdio kako je njegovo poglavlje u reprezentaciji definitivno završeno, što je potvrdio i nakon jedne utakmice Bayerna protiv Leipziga.

Glavni razlog zašto se uopće razmatra Neuerov povratak leži u problemima s ozljedama Marca-Andréa ter Stegena. Golman Barcelone, na posudbi u Gironi, propustio je značajan dio sezone, a njegova fizička sprema i dalje je pod upitnikom. To je stvorilo nesigurnost na ključnoj poziciji u momčadi. Kao privremeno rješenje nametnuo se Oliver Baumann iz Hoffenheima, no njegova forma također nije bila na razini koja bi jamčila sigurnost na najvećoj svjetskoj smotri. Zbog toga je vodstvo saveza, navodno, počelo sve ozbiljnije razmatrati opciju povratka iskusnog veterana.

Ugledni njemački list Kicker navodi kako se unutar Njemačkog nogometnog saveza (DFB) rasprava o Neueru vodi "daleko intenzivnije i kontroverznije" nego što to Nagelsmann javno priznaje. Iako su obojica donedavno isključivala tu mogućnost, pritisak raste. 

*uz korištenje AI-a

