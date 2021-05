Napadač Bayerna Robert Lewandowski (32) u utakmici protiv Freiburga (2-2) izjednačio je rekord po broju golova u sezoni Bundeslige legendarnog Gerda Müller.

POGLEDAJTE VIDEO: Lewandowski u Japanu

Lewandowski je u predzadnjem kolu u 26. minuti zabio gol iz penala čime je ove sezone došao do brojke 40.

Mulleru je to uspjelo u sezoni 1971./1972. te je bio jedini nogometaš koji je u sezoni uspio zabiti 40 golova.

S obzirom na to da je još jedno kolo ostalo za odigrati, Lewandowski ima priliku srušiti njegov rekord u utakmici protiv Augsburga.

Njemački mediji, ali i tamošnji bivši reprezentativci, smatraju da Poljak ne bi trebao oboriti rekord jednog od najboljih strijelaca u povijesti.

- Sve ukazuje na to da će Lewandowski oboriti rekord, ali što ako dobrovoljno odustane od njega? Nezamislivo, zar ne? Kad bi samo ovaj jedan rekord mogao biti prepušten Mülleru. Zašto? Jer to je Gerd Müller. Jer Bayern nikada ne bi bio klub kakav je postao da nije bilo Müllera. To bi bio najljepši i najdivniji način da se oda počast Mülleru - piše Peter Ahrens, kolumnist Der Spiegela.

- Iz poštovanja prema Gerdu Mülleru, Lewandowski ne bi trebao igrati protiv Augsburga - kazao je Dietmar Hamman, bivši njemački reprezentativac.

Lewandowski u karijeri već ima više od 500 golova i neka izvanredna postignuća i rekorde.

Tako je 22. rujna 2015. srušio četiri svjetska rekorda u devet minuta - onaj za najbrži "hat-trick" (u svega četiri minute), najbrže postignutih četiri gola (u šest minuta) i najbržih pet golova (devet minuta), u pobjedi 5-1 Bayerna protiv Wolfsburga.

Za sada je drugi najbolji strijelac svih vremena u Bundesligi s 276 golova, iza Gerda Müllera (365 golova).

Lewandowski će priliku za rekord imati u zadnjem kolu koje se igra na domaćem terenu 22. svibnja, a hoće li ju iskoristiti, ovisi samo o njemu.