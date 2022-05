Nijemci nam žele ukrasti igrača Bayerna, 'vatreni' uzeli novog Mandžu: 'Dalić je tu bio ključan'

Hrvatska U-21 reprezentacija je u ožujku šokantno izgubila od Finske i zakomplicirala si put prema Europskom prvenstvu, ali i dalje imamo sve u svojim rukama. Bio je to ciklus za zaborav jer smo niz od šest pobjeda prekinuli remijem protiv Austrijom pa potom i izgubili od Finske (3-2).

No, početkom lipnja mini 'vatrene' čekaju dvije utakmice protiv Norveške i Estonije te s dvije pobjede mogu ugrabiti vizu za EP. Tim povodom izbornik Igor Bišćan objavio je popis igrača na koje će računati.

Josip Šutalo, Luka Sučić i Josip Stanišić su i na popisu Zlatna Dalića, a A reprezentaciji priključit će se tek nakon što odrade obaveze s mladima. Naši nogometaši 3. lipnja gostuju u Drammenu kod Norveške te pet dana kasnije u Pärni kod Estonije.

Nekoliko debitanata je na popisu, a među njima i je Igor Matanović (19) iz St. Paulija. On je još jedan u nizu mladih nogometaša kojeg smo 'ukrali' Nijemcima. Rođen je u Njemačkoj, igrao je za tamošnju U-19 reprezentaciju, ali zahvaljujući pravovremenoj reakciji HNS-a i izbornika Zlatka Dalića uspjeli smo ga pridobiti na našu stranu.

Riječ je o sjajnom napadaču i velikom talentu koji bi mogao biti budućnost naše reprezentacije. Stasom, stilom igre i borbenošću podsjeća na Marija Mandžukića. Od njegovog umirovljenja vapili smo za takvim napadačem i sada smo ga dobili. Većinom je ulazio s klupe, ali od sljedeće sezone trebao bi dobiti puno veću minutažu. Ove sezone odigrao je 18 utakmica i zabio dva gola uz dvije asistencije.

- Uložili smo veliki napor da se to ostvari. On je bio jedan od glavnih igrača iz U-19 reprezentacije Njemačke. Zlatko je tu odigrao možda i ključnu ulogu, na njegovu intervenciju uspjeli smo to prelomiti na našu stranu i treba mu biti zahvalan. Dugo smo radili na tome, njegov sam veliki navijač i mislim da bi trebao biti velika snaga hrvatske reprezentacije. Ima pravo nastupa za U-21 i u idućem ciklusu. Igra na visokoj razini, on je visok i brz i dobili smo ozbiljnog igrača - kazao je izbornik U-21 reprezentacije Igor Bišćan, a Zlatko Dalić je rekao:

- Svi skupa radimo na tome. Dobili smo Stanišića, Sučića i Vidovića, igrače koje hoće Njemačka. Oni su druga generacija Hrvata, možda malo drugačije razmišljaju, ali kad dođe vrijeme, odabiru Hrvatsku. Napravili smo sjajan posao i mogu biti primjer drugim igračima za budućnost - rekao je Dalić.

Nijemci su nam htjeli ukrasti Bornu Sosu, nisu uspjeli, ali sve će napraviti da ne ostanu bez wunderkinda Gabriela Vidovića. Nedavno je potpisao trogodišnji ugovor s Bayernom, Bavarci računaju na njega, računamo i mi, ali i njemački savez. Nadaju se da ga mogu uzeti pod svoje. No, Dalić vjeruje da će ostati vjeran Hrvatskoj.

- Htjeli su nam uzeti Sosu, a na kraju smo mi tu prošli malo drugačije nego oni. Bolje ili lošije, to je relativna stvar. Najvažnije je što osjećaju dečki u sebi, i briga nas, činjenica da ih pratimo i da osjete da nam je stalo do njih. Kvaliteta je nužna da bi postojao interes, a i njima je teško kad se moraju odlučiti između Hrvatske i Njemačke, a žive i rade tamo. Za Vidovića ćemo se boriti do kraja, može se dogoditi da će uskoro dobiti poziv i A reprezentacije. Sad je tu i to je dokaz koliko se trudimo da ih dobijemo za sebe - rekao je Dalić.

Bišćan će imati slatke brige uoči dvije sudbonosne utakmice protiv Norveške i Estonije. Od 24 igrača, 20 ih stalno igra u prvoj postavi u klubovima.

- To je bila moja ideja kad sam birao, samo standardan igrač može odgovoriti zahtjevima. Može biti i iznimaka, ali ne previše. Igrači koji nisu imali kontinuitet će jako teško zadržati formu i vjerujemo da ćemo dobiti igrače koji su u zadovoljavajućoj formi. Nekim igračima neće biti drago jer neki će još igrati utakmice, dok su drugi desetak dana bez treninga po završetku sezone, ali to trebamo napraviti - kazao je Bišćan.

I taj kontinuitet bit će od ključne važnosti.

- Neprocjenjivo je to iskustvo, igrati tako velike utakmice. Sve što će se događati, pozitivno ili negativno, će im pomoći, kao zadnja utakmica u kojoj smo sami sebe pobijedili. Ali dokle god se to događa u mladoj, a ne u A reprezentaciji, to ćemo podnijeti. Svaka utakmica im pomaže da rastu kao igrači i sportaši i da se prilagode na najviši nivo, jednom kad dođu u A reprezentaciju.

