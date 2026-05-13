PRISTAO NA MANJU PLAĆU

Nijemci pišu: Legenda Bayerna ostaje u klubu i iduće sezone...

Foto: Heiko Becker/REUTERS

Manuel Neuer potpisuje novi ugovor s Bayernom! Smatrao smanjenje plaće te ostaje među Bavarcima još godinu dana. Službena potvrda stiže nakon utakmice s Kölnom

Kapetan njemačkog prvaka Bayerna, 40-godišnji golman Manuel Neuer, pristao je na uvjete novog ugovora koji mu je klub ponudio, objavila je njemačka medijska kuća Sky u utorak. U vijesti je navedeno da će proslavljeni vratar potpisati novi jednogodišnji ugovor. Aktualni ugovor koji Neuer ima s Bayernom istječe sljedeći mjesec.

DFB Cup - Semi Final - Bayer Leverkusen v Bayern Munich
Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Prema Skyu, službena potvrda ove vijesti bi trebala biti objavljena nakon subotnjeg dvoboja Bayerna i Kölna, kojim će biti završena sezona u Bundesligi.

U pregovorima je najviše vremena potrošeno na iznos Neuerove plaće, a prema izvješću, bivši njemački reprezentativni vratar je pristao na smanjenje iznosa u odnosu na još uvijek važeći ugovor.

Neuer u Bayern došao 2011. iz Schalke, kad je počeo njegov zvjezdani uspon. Zahvaljujući i njegovim obranama, Bayern je u posljednjih 15 godina 13 puta bio prvak Njemačke i dvaput je osvojio pobjednički trofej u Ligi prvaka te osvojio i niz drugih trofeja.

