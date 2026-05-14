FOTO Pogledajte kako izgleda Opus Arena nakon finala Kupa!

Dan nakon što je Dinamo na osječkoj Opus Areni pobjedom 2-0 protiv Rijeke osvojio Hrvatski kup, Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka objavila je fotografije oštećenja nastalih tijekom finala.
Zagrebačku momčad do trofeja je predvodio Luka Stojković, koji je pogotke zabio u 50. i 57. minuti susreta.
Finale na najmodernijem hrvatskom stadionu pratilo je 11.055 gledatelja, a utakmicu su obilježili brojni navijački incidenti i prekidi zbog pirotehnike.
Navijači Rijeke, Armada, kasnili su na početak utakmice jer prema policijskim informacijama nisu na vrijeme stigli na naplatnu postaju Čepin.
Problemi na tribinama nastavili su se i tijekom utakmice.
U drugom poluvremenu sudac je u više navrata prekidao susret zbog bakljade i bacanja pirotehničkih sredstava na teren, a jedan navijač Dinama utrčao je i na travnjak.
Osobito puno posla imali su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka.
Nakon utakmice objavili su fotografije koje prikazuju posljedice navijačkih nereda.
Oštećen je travnjak iza gola i unutar kaznenog prostora, izgorjeli su dijelovi trave, nastradala je zaštitna mreža, a nagorjelo je i nekoliko stolica na sjevernoj tribini.
Vatrogasci su tijekom utakmice skupljali i gasili bengalke koje su završavale na travnjaku, no šteta je već tada nastala.
Prema navodima s terena, tijekom intervencije dio navijača gađao je vatrogasce pirotehničkim sredstvima.
Nakon završetka susreta obavljen je pregled stadiona kojim su potvrđena brojna oštećenja izazvana uporabom pirotehnike.
Kolika je ukupna materijalna šteta i tko će snositi troškove sanacije, HNS kao organizator, trebalo bi se utvrditi naknadno.
Finale su obilježila i skandiranja “Umri Livaja” upućena Hajdukovu napadaču Marku Livaji, što je izazvalo brojne negativne reakcije u javnosti zbog prelaska granica sportskog navijanja.
