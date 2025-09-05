Nijemci u panici nakon poraza u Slovačkoj: 'Nećemo se plasirati na SP ako ovako nastavimo...'

Njemačka nogometna reprezentacija doživjela je bolan poraz u Slovačkoj (2-0) što ju je udaljilo od plasmana na SP 2026. Četverostruki svjetski prvak nalazi se u krizi igre i rezultata, a u tamošnjoj javnosti zavladala je zabrinutost.

Bayernov Joshua Kimmich zavapio je nakon utakmice sa Slovačkom:

- Ako ovako nastavimo, nećemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo.

Iznimno je razočaran i legendarni Lothar Matthäus koji je kritizirao izvedbu "elfa".

- Nastup njemačke momčadi potpuno me iznenadio, gotovo šokirao. Na kraju moramo reći: rezultat je bio još i dobar. Ako je golman Oliver Baumann nakon poraza od 0:2 bio najbolji igrač, to mnogo govori o izvedbi - rekao je u razgovoru za Bild i dodao:

- Njemačka se dala iznenaditi od taktički dobro postavljene slovačke momčadi. Njemačka momčad nije bila glavom na terenu.

Bivši njemački veznjak koji je 150 puta nastupio za nacionalnu selekciju kritizirao je i izbornika Juliana Nagelsmanna.

- Taktika i postava su me iznenadile. Mislim da bi osnovna formacija trebala biti 4-2-2-2. Kod njega ima jako puno taktičkih promjena, pomicanja tijekom utakmica, uvijek iznova novih procesa - kaže Matthäus i dodaje:

- Naravno, poraz protiv Slovačke ne može se objasniti samo taktikom, ali igrači tako ne dobivaju sigurnost. Možda Nagelsmann svojim idejama preopterećuje neke igrače.

Koliko je atmosfera u reprezentaciji poljuljana pokazuje i primjer Antonija Rüdigera koji je u svlačionici održao dojmljiv govor i pokušao razdrmati momčad, iako je i sam direktan krivac za gol Slovaka.

- Moramo djelovati kao momčad. Iz ovoga možemo izaći samo zajedno. Nitko nam ne može pomoći osim nas samih - rekao je u svlačionici.

Njemačka je porazom od Slovačke oborila i nekoliko negativnih rekorda.

Primjerice, ovo je bio prvi gostujući poraz Njemačke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Osim toga, došlo je do prekida niza od 42 utakmice u kojima je "elf" zabio gol u kvalifikacijama za SP. Treće, ovo je bio tek drugi poraz u kvalifikacijama za SP s više od jednog gola razlike. Prvi je stigao od Engleske (5-1) 2001.

Njemačka u nedjelju igra protiv Sjeverne Irske, a u skupini je još i Luksemburg.