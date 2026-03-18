Nijemci zaluđeni Vuškovićem: 'On je fenomen, sve je začarao'

Devetnaestogodišnji stoper Luka Vušković, dragulj Tottenhama na posudbi u HSV-u, postao je glavna tema njemačkog nogometa. Svojim je igrama zaludio Bundesligu, a mediji, suigrači i legende uzdižu ga do nebesa, pri čemu prednjači utjecajni portal Sport1 koji ga naziva "budućom svjetskom zvijezdom". Visok gotovo dva metra, osvaja 77 posto zračnih duela, a već je izabran i za najboljeg igrača prvog dijela sezone, ispred Harryja Kanea.

Legendarni Lothar Matthäus bio je izravan nakon remija s Bayernom, u kojem je Vušković bio igrač utakmice.

- S 18 godina igra kao da je već nastupio na tri svjetska prvenstva! Ta osobnost kojom zrači je nevjerojatna. Ni ja s trideset nisam vidio ono što on vidi s 18 - izjavio je za Sky, a prenio Sport1.

S njim se slaže i Dietmar Hamann, koji naglašava da Vušković "izgleda i igra kao muškarac", dok je Ivan Rakitić za isti portal poručio Bayernu: "Cijela nogometna Europa priča o njemu. Bayern mora dodati gas. Vjerujem da taj dečko mora ići u Bayern."

Suigrač Nicolai Remberg sve je sažeo: "On je fenomen. Najradije bih rekao da je svjetska zvijezda, ali još je premlad za to."

Svoju dominaciju pokazao je u pobjedi 2-1 protiv Wolfsburga, gdje je bio junak, a Sport1 je izvijestio kako je tom izvedbom "začarao" klub. Prvo je izborio i realizirao jedanaesterac za 1-1, što je bio njegov peti gol sezone, pothvat kojim se nijedan stoper u najjačim ligama ne može pohvaliti. Kasnije je ponovno srušen u šesnaestercu, no loptu je prepustio suigraču Jean-Lucu Dompéu.

"Htio sam da on zabije jer je dao sve od sebe", objasnio je Vušković, pokazavši iznimnu ljudsku stranu.

Njegova ga strast ponekad odvede i preko ruba, no trener Merlin Polzin u tome vidi želju za pobjedom i posebnu povezanost s klubom, koja seže do brata Marija koji nosi isti broj 44. Tu povezanost prepoznali su i navijači, a Sport1 ističe kako je upravo dres s brojem 44 najprodavaniji u klubu.

- Obitelj Vušković iznimno je povezana s HSV-om. Luki je jako stalo da i sljedeće sezone u Bundesligi gledamo Vuškovića s brojem 44 na leđima - zaključio je Polzin, iako njemački mediji, pozivajući se na izjave sportskog direktora, naglašavaju kako ugovorno ne postoji šansa da ostane jer je riječ o čistoj posudbi.