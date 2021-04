Goran Pandev odigrao je svoju prvu utakmicu u dresu makedonske reprezentacije protiv Njemačke još tamo 2002. kad je 'Elfu' kapetan bio Oliver Kahn, a 19 godina kasnije zabio im je gol u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena za prednost Sjeverne Makedonije protiv Njemačke u Duisburgu. A na kraju su Makedonci došli do strašne pobjede u kvalifikacijama za SP (2-1), dok su domaćini ostali jako razočarani.

Prekinuli su Pandev i kasnije Elmas nevjerojatan niz od 35 utakmica bez poraza Nijemaca u kvalifikacijama za SP. U 94 utakmice koje su odigrali kao Zapadna Njemačka, odnosno Njemačka, u kvalifikacijama za SP imali su 75 pobjeda, 18 remija i od jučer - tri poraza. Pobijedili su ih još Portugalci 1985. (1-0) i Englezi 2001- (5-1). Löw je već prije najavio svoj odlazak, a navijači su ljuti...

- Ovo je gorko razočarenje. Nismo bili dovoljno svježi, jako puno smo griješili. Na trenutke se činilo da možemo, ali razočaravajuće je izgubiti na takav način kod kuće - rekao je izbornik njemačkih nogometaša.

Izjednačili su Nijemci u 63. minuti golom ove sezone izuzetno dobro raspoloženog Ilkaya Gündogana, ali nisu uspjeli preokrenuti susret, a čak ni zadržati bod.

- Svi znamo da ovakve utakmice ne smijemo gubiti. Način na koji smo primili golove bio je loš. To nije ono što očekujemo i za to nema objašnjenja. Moramo se trgnuti i stići do vrhunske forme do svibnja - rekao je veznjak Manchester Cityja.

Nogometaši se sad vraćaju u klubove, a ispred njemačke reprezentacije su u kvalifikacijama sad i Makedonci i Armenci.