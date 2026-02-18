Nika i Domen Prevc dominiraju u skokovima. Evo koliko zarade

Slovenski reprezentativci u skijaškim skokovima Nika i Domen Prevc jedna su od senzacija ovogodišnjih Zimskih olimpijskih igri. Riječ je o bratu i sestri koji su nastavili bogatu obiteljsku tradiciju, ali nastavljaju dominaciju na ZOI.

Dvadesetogodišnja Nika, koja je na Igre stigla kao dvostruka svjetska prvakinja i jedna od glavnih favoritkinja, osvojila je srebrnu medalju na srednjoj skakaonici. Na natjecanju mješovitih ekipa, Nika i Domen Prevc zajedno s Anžeom Lanišekom i Nikom Vodan osvojili su olimpijsko zlato. Dominacija Slovenaca u skijaškim skokovima je neupitna, a ti uspjesi donijeli su im i poprilično izdašnu zaradu.

Foto: Kacper Pempel

Za medalje u pojedinačnoj konkurenciji slovenski sportaši za zlatnu medalju dobivaju čak 68.500 eura, a ako uključimo trenera, onda se taj iznos penje na nevjerojatnih 137 tisuća eura. Za srebrnu medalju dobiju 56.812,50 eura ili 113.625 eura zajedno s trenerom. Osvojena brončana medalja u pojedinačnoj konkurenciji sportašu u džep donosi 48.125 eura, odnosno 96.250 eura ako se doda iznos za trenera.

Foto: Stephanie Lecocq

Nika Prevc je među slovenskim reprezentativcima koji će najviše zaraditi na ZOI, a osim nje, profitirat će i trener ženske reprezentacije Jurij Tepeš. Njih dvoje će ukupno zaraditi 156.000 eura uz bonuse. Nikin brat, Domen će za pojedinačnu i ekipnu medalju inkasirati 120.375 eura.

Međutim, svaki osvajač olimpijske medalje automatski postaje dobitnik Bloudkove nagrade, koja donosi dodatnih 11.451 euro bruto. Tim financijskim izdacima susjedna Slovenija potvrđuje status jedne od zemalja koje najviše nagrađuje svoje sportaše za rezultate ostvarene na Olimpijskim igrama.