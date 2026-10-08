CAS odlučuje o šok-žalbi: Senegal traži da mu vrate afričku krunu, dok Maroko već slavi spornu pobjedu 3-0
Nikad kraja drami: Sportski sud odlučit će tko je prvak Afrike...
Deset mjeseci nakon finala Afričkog kupa nacija 2025., Sportski arbitražni sud (CAS) u četvrtak razmatra žalbu Senegala na pobjedu Maroka, koja je dodijeljena odlukom nadležnog tijela, a ne na samom terenu.
U Lausannei, na švicarskoj obali Ženevskog jezera, najviše sportsko pravosudno tijelo pokušava razriješiti spor bez presedana, a nikada prije reprezentacija nije izgubila naslov osvojen na terenu na takav način, pa će možda biti riješeno hoće li afrički prvaci postati „Lavovi Atlasa” ili „Lavovi Terange”.
Bit će potrebno strpljenje kako bi se doznali izneseni argumenti i konačni ishod, budući da se saslušanje održava iza zatvorenih vrata na zahtjev stranaka u postupku, a datum donošenja odluke još nije određen.
"Svjestan sam da je čekanje za navijače – bilo senegalske, marokanske ili općenito afričke – bilo vrlo dugo”, priznao je novinarima glavni direktor CAS-a Matthieu Reeb. Iako teže donošenju obrazložene odluke što je prije moguće, upozorio je da će za to vjerojatno trebati nekoliko dana, pa čak i tjedana.
Ipak, nakon finala s nevjerojatnim tijekom događaja, već se oblikuje rasprava koja isprepliće pravnu bitku o temeljnim načelima sporta i arbitraže sa širim pitanjima upravljanja nogometom.
"Ovaj slučaj treba promatrati u širem kontekstu”, izjavio je za AFP Thibault Ulrich, istraživač sportskog prava na Sveučilištu u Lausannei. Izvan afričkog kontinenta, neobjašnjivo ukidanje suspenzije američkom igraču Folarinu Balogunu usred Svjetskog prvenstva 2026. pojačalo je sumnje da disciplinska tijela donose političke odluke.
Senegal je 18. siječnja u Rabatu okrunjen za afričkog prvaka nakon pobjede nad Marokom (1-0) poslije produžetaka i kaotične epizode: nezadovoljni jedanaestercem dosuđenim Marokancima u sudačkoj nadoknadi – koji Brahim Diaz na kraju nije realizirao – velik dio senegalske momčadi napustio je teren i vratio se tek petnaest minuta kasnije. Postupajući po pritužbi marokanskog saveza, Žalbeno tijelo CAF-a donijelo je 17. ožujka odluku da je Senegal izgubio utakmicu, dodijelivši pobjedu Maroku rezultatom 3-0, pozivajući se na članke 82. i 84. pravilnika AFCON-a, koji zabranjuju napuštanje terena za igru prije regularnog završetka utakmice bez dopuštenja suca.
FSF je taj potez osudio kao „najdrskiju administrativnu krađu u povijesti našeg sporta”, čak i uručivši trofej navijačima iz dijaspore na stadionu Stade de France krajem ožujka, prije nego što se obratio Sportskom arbitražnom sudu (CAS).
Prema riječima Thibaulta Ulricha, Žalbeno tijelo CAF-a primijenilo je „iznimno strogo tumačenje” pravilnika AFCON-a, zanemarivši pritom činjenicu da je kongoanski sudac finala, Jean-Jacques Ndala, dopustio nastavak utakmice nakon povratka senegalske momčadi na teren.
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