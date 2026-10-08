Nikad kraja drami: Sportski sud odlučit će tko je prvak Afrike...

Deset mjeseci nakon finala Afričkog kupa nacija 2025., Sportski arbitražni sud (CAS) u četvrtak razmatra žalbu Senegala na pobjedu Maroka, koja je dodijeljena odlukom nadležnog tijela, a ne na samom terenu.

U Lausannei, na švicarskoj obali Ženevskog jezera, najviše sportsko pravosudno tijelo pokušava razriješiti spor bez presedana, a nikada prije reprezentacija nije izgubila naslov osvojen na terenu na takav način, pa će možda biti riješeno hoće li afrički prvaci postati „Lavovi Atlasa” ili „Lavovi Terange”.

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Bit će potrebno strpljenje kako bi se doznali izneseni argumenti i konačni ishod, budući da se saslušanje održava iza zatvorenih vrata na zahtjev stranaka u postupku, a datum donošenja odluke još nije određen.

"Svjestan sam da je čekanje za navijače – bilo senegalske, marokanske ili općenito afričke – bilo vrlo dugo”, priznao je novinarima glavni direktor CAS-a Matthieu Reeb. Iako teže donošenju obrazložene odluke što je prije moguće, upozorio je da će za to vjerojatno trebati nekoliko dana, pa čak i tjedana.

Ipak, nakon finala s nevjerojatnim tijekom događaja, već se oblikuje rasprava koja isprepliće pravnu bitku o temeljnim načelima sporta i arbitraže sa širim pitanjima upravljanja nogometom.

"Ovaj slučaj treba promatrati u širem kontekstu”, izjavio je za AFP Thibault Ulrich, istraživač sportskog prava na Sveučilištu u Lausannei. Izvan afričkog kontinenta, neobjašnjivo ukidanje suspenzije američkom igraču Folarinu Balogunu usred Svjetskog prvenstva 2026. pojačalo je sumnje da disciplinska tijela donose političke odluke.

Senegal je 18. siječnja u Rabatu okrunjen za afričkog prvaka nakon pobjede nad Marokom (1-0) poslije produžetaka i kaotične epizode: nezadovoljni jedanaestercem dosuđenim Marokancima u sudačkoj nadoknadi – koji Brahim Diaz na kraju nije realizirao – velik dio senegalske momčadi napustio je teren i vratio se tek petnaest minuta kasnije. Postupajući po pritužbi marokanskog saveza, Žalbeno tijelo CAF-a donijelo je 17. ožujka odluku da je Senegal izgubio utakmicu, dodijelivši pobjedu Maroku rezultatom 3-0, pozivajući se na članke 82. i 84. pravilnika AFCON-a, koji zabranjuju napuštanje terena za igru ​​prije regularnog završetka utakmice bez dopuštenja suca.

FSF je taj potez osudio kao „najdrskiju administrativnu krađu u povijesti našeg sporta”, čak i uručivši trofej navijačima iz dijaspore na stadionu Stade de France krajem ožujka, prije nego što se obratio Sportskom arbitražnom sudu (CAS).

Prema riječima Thibaulta Ulricha, Žalbeno tijelo CAF-a primijenilo je „iznimno strogo tumačenje” pravilnika AFCON-a, zanemarivši pritom činjenicu da je kongoanski sudac finala, Jean-Jacques Ndala, dopustio nastavak utakmice nakon povratka senegalske momčadi na teren.