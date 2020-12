'Nikad neću slaviti golove protiv Hajduka, Jakobušić mi se sviđa'

Isprva je bilo pozitivne nervoze i iščekivanja, pripremao sam se za doček s tribina, ali s godinama je došlo i iskustvo i sad mi je puno lakše. Za mene će svaka utakmica na Poljudu biti posebna, kaže Andrijašević

<p><strong>Franko Andrijašević</strong> (29) otišao je s Poljuda prije šest i pol godina i u međuvremenu odigrao 13 utakmica protiv <strong>Hajduka</strong>. No unatoč tome, pa i činjenici da je svom bivšem klubu zabio čak šest golova, svaku novu utakmicu, pogotovo one na Poljudu, proživljava s posebnim emocijama.</p><p>- Isprva je bilo pozitivne nervoze i iščekivanja, pripremao sam se za doček s tribina, ali s godinama je došlo i iskustvo i sad mi je puno lakše. Za mene će to uvijek biti posebna utakmica, na Poljudu sam proveo 15 krasnih godina, imam jako puno prijatelja, a to se ne zaboravlja - kaže veznjak Rijeke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka na stadionu Napolija</strong></p><p>- Koncentriran sam samo na teren i kako pomoći svojoj momčadi da postigne što bolji rezultat, ali znam odakle sam krenuo, gdje sam napravio prve korake i zbog toga imam respekt i prema klubu, i prema svima koji su još uvijek u klubu, a radili su i kad sam ja bio tamo. Naravno i prema mojoj obitelji i prijateljima, i zbog toga nikad nisam ni slavio golove koje sam postigao protiv Hajduka, niti sam ikad rekao bilo što negativno o Hajduku. Samo jednom je jedna moja obična izjava izvučena iz konteksta i krivo prenesena...</p><h2>'Jakobušić je čvrst, sviđa mi se'</h2><p>Danas neće biti gledatelja na tribinama, pa ni posebne pripreme za atmosferu i zvižduke, ali to ne mijenja naboj koji Franko ima pred jadranski derbi.</p><p>- Hajduk se diže i drago mi je da vidim da se neke stvari mijenjaju. Nije moje da se miješam i komentiram, već dugo nisam u Hajduku, ali drago mi je vidjeti kako se postavio novi predsjednik Lukša Jakobušić. Njegov čvrst stav, izjave, ponašanje..., čini mi se da nakon dugo godina Hajduk ide dobrim smjerom, i to je po meni jako pozitivno. Znam koliko je igračima teško igrati pod pritiskom i koliko je meni bilo lakše kad sam došao u Rijeku i našao svoj mir, nadam se da će ga naći i igrači Hajduka s novim predsjednikom.</p><p>Franko je bio dio momčadi Rijeke koja je pod <strong>Matjažom Kekom </strong>dominirala nad Hajdukom, to se na kratko promijenilo kad je Keka zamijenio Bišćan a Franko preselio u Belgiju, a onda se dominacija Rijeke nastavila pod Rožmanom. Slučajno ili ne, vratio se i Andrijašević.</p><p>- Rezultatski gledano ispada tako, da je Kek pobjeđivao, Bišćan nije, sad opet Rožman pobjeđuje. Ali nije to samo pitanje trenera, nego i pitanje tko kome leži, pitanje trenutačne forme... Svaka utakmica je za sebe, pa će tako biti i ova. I svaka je posebna i važna, i za navijače i za klubove i za nas igrače, trenere....</p><p>Rijeka u Split dolazi osokoljena dobrim igrama i iskustvom koje je pokupila u ogledima s moćnim europskim klubovima, ali i iscrpljena bolestima, ozljedama, napornim ritmom utakmica svaka tri dana, putovanjima...</p><p>- Da se igra bilo koja druga utakmica to bi bio argument, ali jadranski derbi je utakmica koju svi igraju na maksimumu. Bit će teška i tvrda, kao i uvijek, što se nas tiče problem je što nismo kompletni, ali to nas prati cijelu sezonu, pogotovo u Europi, a Hajduk je nakon dvije gostujuće pobjede vratio samopouzdanje pod novim trenerom i imao je dva tjedna da se u miru pripremi za nas - kaže Franko, kojega ne čudi što je Rijeka nakon devet odigranih HNL utakmica na 10 primljenih, ali i na svega 10 zabijenih golova. </p><p>- Opet se vraćam na brojne izostanke, kad se nekako skupimo uvijek se netko ili ozlijedi, ili dobije koronu... Halilovića nema, vrati se, ostanemo bez Čerina, onda se on vrati, a Halilović ozlijedi... I tako u krug, nisu skupa odigrali, a i te kako su nam važni. No ne žalimo se i ne kukamo, htjeli bi da imamo bolje rezultate, ali to je glavni razlog što nismo bolji. Nismo bajno ni startali u sezonu, imali smo dosta oscilacija, ali vjerujem da smo se stabilizirali i da ćemo nastaviti malo primati, a usput podići realizaciju.</p><p>Problem korone prati sve klubove, u početku je bilo dobro da je što manje zaraženih, no jednom kad virus prođe svlačionicom i odradi svoje, kad ga preboli i postane otporan veći dio momčadi, to će također biti prednost.</p><p>- Mi smo imali sreću da je većina igrača <strong>preboljela </strong>koronu u reprezentativnim stankama, samo je problem što su nekima testovi i dalje <strong>pozitivni</strong>, pa iako su odavno ozdravili i super se osjećaju, ne smiju igrati. Nadamo se da će se brzo pronaći rješenje i da ćemo se vratiti nogometu s navijačima na tribinama.</p><p>Da ne bi bilo dileme, Rijeka u Split stiže po pobjedu.</p><p>- Svaku utakmicu gledamo kako dobiti. Imamo pet utakmica manje od Osijeka, četiri od Slavena, po dvije od Dinama i Hajduka..., čeka nas ludi ritam dok sve odigramo i svjesni smo da nam je svaka utakmica i pobjeda značajna. Tako i u jadranskom derbiju, u kome želimo pobjedu. Tako ćemo se i postaviti od prve minute. Svjesni smo da će biti teško, Hajduk je odmorniji i pripremali su se za ovu utakmicu, ali ne žalimo se. Ovo smo htjeli, igrati Europa ligu, i moramo biti spremni na sve izazove. Vratili smo se u petak kući, prespavali, odradili u subotu trening, u bus i na put za Split. Ritam je težak ali to ne znači da ne možemo i pobjeđivati.</p><p>U takvim okolnostima pojačanog ritma i izostanaka, ključ je dobra priprema i regeneracija.</p><p>- S obzirom na okolnosti koje su nas pratile, smatram kako smo jako dobri, a to je plod kvalitetnih treninga našeg stožera i kondicijskog trenera<strong> Arisa Naglića</strong>. Imamo snage, dosta trčimo na utakmicama, a protiv Hajduka ćemo imati i ekstra motiv, u takvim utakmicama se svi bacaju na glavu. Baš se veselim derbiju, za to se trenira i živi, puno je ljepše igrati nego trenirati. Uostalom, svi koji žele vani, moraju se naviknuti na ritam dvije utakmice tjedno, to nas sve čeka gdje god otišli.</p><h2>'Caktaš je postao killer'</h2><p>Igru Hajduka nosi <strong>Mijo Caktaš</strong>, kojega Franko jako dobro poznaje, ali i cijeni. Obojica igraju na sličnoj poziciji, obojica su kapetani svojih momčadi i ubojiti strijelci, iz drugoga plana postižu puno golova.</p><p>- U dvije sezone od kad se Mijo vratio na Poljud pokazao je igrama, golovima i osvojenim bodovima koliko vrijedi. Razvio se u pravog "killera", a to nije lako ni na ovoj razini, a ni u klubu kao što je Hajduk. Drago mi je radi njega, znam o kakvom se igraču i momku radi, znam da je često suočen s neopravdanim kritikama, ali on se dosta dobro nosi s tim i igra u sjajnoj formi.</p><p>Franko je zadovoljan trenutnom situacijom i ne razmišlja o daljnjim koracima u karijeri.</p><p>- Iskreno, dobro se osjećam u Rijeci, kako u klubu, tako i u gradu, a i obitelji mi je ovdje sretna. Ponosan sam i počašćen što sam kapetan Rijeke i nigdje ne žurim. Sazrio sam, u najboljim sam godinama i nadam se da će dobre igre i rezultati potrajati, da neće biti ozljeda. Dok sam bio mlađi i neiskusniji mislio sam samo na inozemstvo, a sad stvarno ne razmišljam o tome, u Božje ruke pa što bude – zaključio je Franko.</p>