Rijeka i danas trenirala u San Sebastianu, za Jadranski derbi spremni 'sretni' bordo dresovi

Vraćaju se Kulenović, Čerin i Smolčić. Trener Rožman je u situaciji da mu momčad ne određuju izostanci nego on sam. Može birati najodmornije, može rotirati igrače... Ove sezone za Rijeku je to - čudo neviđeno

<p>Rijeka je kod vodeće momčadi Primere, Real Sociedada, u Europskoj ligi osvojila senzacionalni bod (2-2, strijelci <strong>Velkovski</strong> i <strong>Lončar</strong>), a u sljedećih deset dana (nedjelja-četvrtak-nedjelja) čeka ju niska od tri sjajne utakmice: Jadranski derbi s Hajdukom na Poljudu, EL okršaj sa AZ Alkmaarom kod kuće pa HNL derbi s europskim predznakom: Rijeka vs Dinamo na Rujevici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Možemo igrati i u La Ligi!</strong></p><p>Rijeka je kod Sociedada opet bila žestoko oslabljena, ali dvaput je vodila na 'Anoeti', a bod osvojila na krilima fantastičnog mladog vratara <strong>Nevistića</strong> (22) i nepoderivog fajterskog duha, zajedništva i discipline kroz koju momčad u svemu slijedi svog mladog šefa <b>Simona Rožmana</b> (37).</p><p>Mladi vratar, mladi trener, mlada i - žestoka Rijeka. Koja je nakon jedinog istinskog ovosezonskog europskog kiksa (1-4 u Alkmaaru) odlučila kako nema smisla vraćati se kući prije gostovanja kod Šibenika nego iz Nizozemska odmah otišla u Dalmaciju. Završilo je porazom na Šubićevcu, najvećim kiksom sezone.</p><p>Pa su Bijeli ovaj put, prenoćili u San Sebastianu, danas i trenirali u Baskiji, a onda krenuli natrag doma. Istina, samo da bi prespavali kod kuće jer u subotu opet putuju na nedjeljni Jadranski derbi u Split. Za koji im se vraćaju tri jaka aduta: <b>Čerin</b>, <strong>Kulenović </strong>i <strong>Smolčić</strong>.</p><p>Rožmanu bi gostovanje kod Hajduka moglo biti čudno pripremati jer izgleda da će prvi put ove sezone imati normalnu situaciju: dovoljno zdravih igrača da može razmišljati i o rotaciji, da mu momčad ne određuju izostanci nego startnu postavu zaista može birati sam trener. Ove sezone za Rijeku je to - čudo neviđeno!</p><p>A čisto 'reda radi' ne bi bilo loše da <strong>Franko</strong>, <strong>Tomečak</strong>, <b>Nevistić</b> & com. na Poljudu istrče u bordo garnituri gostujućih dresova. Jer... Kod Napolija i AZ-a igrali su u bijelim dresovima i popili ukupno šest komada.</p><p>Bordo garnituru nosili su u play-offu u Kopenhagenu i jučer u San Sebastianu pa složili dvije male nogometne senzacije! Ako na to dodamo i onaj uspjeh za sva vremena koji je lansirao fantastičnu, trofejnu riječku eru sa <strong>Damirom Miškovićem</strong> na čelu, izbacivanje Stuttgarta na Mercedes-Benz Areni prije sedam godina koje se također dogodilo u bordo dresovima...</p><p>Izgleda da, barem u Europi, ta garnitura (također inaugurirana u Miškovićevoj eri) Rijeci nosi sreću. Pa ju treba iskušati i u HNL-u. Premda je, zapravo, riječ o već oprobanom receptu. Npr. u rujnu 2017. <strong>Heber</strong> i <strong>Mišić</strong> su sa 2-0 srušili Hajduk u Splitu i cijeli Poljud obojili u bordo nijansu.</p><p>A na Jadranskom derbiju u loži bi trebao sjediti i predsjednik. Zbog poslovnih obveza nije ga bilo u Napulju i Alkmaaru. Sa momčadi je bio u Kopenhagenu i San Sebastianu. Od Napolija i AZ-a se izgubilo, u Danskoj pobijedilo, a u Španjolskoj osvojilo senzacionalni bod. Miškoviću, u nedjelju se - hvataj Poljuda...</p>