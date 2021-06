Darijo Srna pripremao se u tajnosti, bio mu je to posljednji Euro i u Francusku je došao najspremniji u karijeri.

- Uvjeren je da će Hrvatska otići do kraja i postati prvak Europe - rekli su nam Srnini prijatelji uoči Eura.

Modrićevim golom protiv Turske bajka je počela. Pobijedili smo 1-0, slavlje se još nije ni stišalo, a onda šok...

- Je li istina da je Srni preminuo otac - došao je kolega do nas dok smo sjedili u press centru u Parizu.

- Umro mu je tata?! - bili smo šokirani.

Nažalost, informacija je bila točna. Veliko slavlje u isti čas pretvorilo se u tugu. Kapetan i vođa reprezentacije ostao je bez oca. Uzeir Srna preminuo je nakon utakmice u kojoj je njegov sin vodio “vatrene” prema velikoj pobjedi na startu Europskog prvenstva u Francuskoj.

Srna se nije ni vraćao u kamp u Deauville, nego je privatnim avionom odletio prema Hrvatskoj. Na sprovod je otišao i izbornik Ante Čačić, cijela Hrvatska tih je dana bila uz Srnu, a nitko nije znao hoće li igrati u drugom kolu protiv Češke. Kapetan je znao! Spremio se za naslov i nije htio iznevjeriti reprezentaciju.

- Igrat ću za oca koji je sve što je imao uložio u moju karijeru - rekao je Darijo na dan utakmice u St. Etienneu.

S prvim taktovima “Lijepe naše”, Darijo nije izdržao i počeo je plakati. Kapetanove suze obišle su svijet. Hrvatska je odigrala 2-2, a kapetan je bio jedan od najboljih na terenu. To je slika koja je obišla svijet. Da, uz Ćorlukinu vaterpolo kapicu. Vratimo se trenutak u Pariz i prvo kolo protiv Turske. Vedran Ćorluka dobio je udarac od kojeg mu je pukla glava.

- Nikad u karijeri nešto slično nisam doživio, vidio sam svega u ovom poslu, ali ovo je bilo nešto nevjerojatno. Tko zna koliko puta sam previjao, nagledao se svakojakih ozljeda, intervencija kakve ne možete ni zamisliti, ali da jednog igrača četiri puta obrađujem na utakmici, to još nisam doživio - rekao je dr. Boris Nemec.

Prava drama događala se u svlačionici. Krv je liptala iz Ćorlukine glave, a dr. Zoran Bahtijarević odmah je počeo šivanje. Tri šava, sve je trajalo desetak minuta, Ante Čačić je odahnuo, Ćorluka je bio spreman za igru. Međutim, svako malo naša medicinska ekipa morala je na teren pružati pomoć Ćorluki.

- Znali smo da će biti tako, jer tamo gdje mu je glava pukla, a šav je bio centimetar-dva, ima puno krvnih žilica. Krv se nakupljala, a pri svakom udarcu glavom taj hematom bi probio gazu, pa je Ćorluka svako malo bio obliven krvlju. Da mu je bila rasječena arkada, ne bi bilo nikakvih problema. Nismo mogli ništa drugo nego biti spremni za mijenjanje gaza i zavoja. To smo i radili. Jedina opcija po kojoj ne bi bilo krvarenja bila je da ga zamotamo ispod brade, tako bismo fiksirali to mjesto, ali onda Vedran sigurno ne bi mogao igrati - kaže dr. Nemec.

U osmini finala išli smo na Portugal i izgubili golom Quaresma u 117. minuti. Šteta, da smo prošli, do finala bismo igrali protiv Poljske i Walesa, bio bi to lagani put do finala. Minutu prije Quaresmina gola, Ivan Perišić je pogodio stativu, lopta je lutala po gol liniji i na kraju - izašla. Ni danas nitko ne može objasniti putanju lopte, mimo svih zakona fizike. Šteta, bila je to zlatna prilika da dođemo do finala....