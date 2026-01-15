Obavijesti

LEGENDARNA UTAKMICA

Nikad viđene fotke! Dražen i jedan od najšokantnijih poraza Cibone u njezinoj povijesti

Neviđene fotke nevjerojatne pobjede Zadra protiv moćne Cibone u finalu Jugoslavije 1986! Zadrani su srušili favorizirane Zagrepčane u dramatičnoj utakmici s dva produžetka, a junak večeri bio je Petar Popović s 39 koševa. Dražen Petrović briljirao, ali nije bilo dovoljno za pobjedu
Povijesna utakmica kada je KK Zadar pobijedio KK Cibona u finalu Prvenstva Jugoslavije, 26.4.1986.
Bio je to 26. travnja 1986. godine, dan koji je u povijest jugoslavenske i hrvatske košarke upisa zlatnim slovima. Dan kada je David ne samo pobijedio, već i nadigrao Golijata u njegovom vlastitom domu. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
