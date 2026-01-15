Nikad viđene fotke! Dražen i jedan od najšokantnijih poraza Cibone u njezinoj povijesti

Neviđene fotke nevjerojatne pobjede Zadra protiv moćne Cibone u finalu Jugoslavije 1986! Zadrani su srušili favorizirane Zagrepčane u dramatičnoj utakmici s dva produžetka, a junak večeri bio je Petar Popović s 39 koševa. Dražen Petrović briljirao, ali nije bilo dovoljno za pobjedu
Bio je to 26. travnja 1986. godine, dan koji je u povijest jugoslavenske i hrvatske košarke upisa zlatnim slovima. Dan kada je David ne samo pobijedio, već i nadigrao Golijata u njegovom vlastitom domu.
U finalu doigravanja prvenstva Jugoslavije, u ispunjenoj Ledenoj dvorani Doma sportova, košarkaši Zadra su nakon drame, dva produžetka i jedne od najnevjerojatnijih utakmica ikad odigranih na ovim prostorima, srušili moćnu Cibonu rezultatom 111-110 i osvojili naslov prvaka.
Bila je to pobjeda koja je nadrasla sport, postavši simbolom prkosa, vjere i vještine.
Da bismo shvatili veličinu Zadrovog podviga, potrebno je vratiti se u kontekst tog vremena.
Cibona, predvođena genijalnim Draženom Petrovićem, bila je apsolutni vladar europske košarke.
Dvije godine zaredom osvajali su Kup prvaka, a samo mjesec dana prije finala s Zadrom, u finalu su svladali i moćni Žalgiris s divom Arvydasom Sabonisom.
Regularni dio sezone završili su s omjerom 21-1, a u Domu sportova nisu izgubili utakmicu više od tri godine.
S druge strane, Zadar je u finale ušao kao potpuni autsajder.
Momčad trenera Vlade Đurovića bila je spoj iskustva i mladosti, no nitko im nije davao ni najmanje šanse protiv stroja kakav je bila Cibona.
Koliko su Zagrepčani bili sigurni u pobjedu, svjedoči i nevjerojatan podatak da su namjerno izgubili drugu utakmicu polufinala u Zadru, odmarajući Dražena Petrovića zbog "fingirane ozljede", kako bi treća, odlučujuća utakmica bila odigrana u Zagrebu.
Proslava naslova pred više od deset tisuća domaćih navijača već je bila isplanirana. No, Zadrani su imali drugačije planove.
Pred 12.000 gledatelja u Ledenoj dvorani odigrala se utakmica koja je imala sve elemente sportskog epa.
Iako je Cibona slovila za favorita, Zadar je od prve minute pokazao zube.
Vodila se bespoštedna bitka, a utakmica je nakon 40 minuta završila neriješeno.
Drama se nastavila i u prvom produžetku, nakon kojeg je rezultat i dalje bio izjednačen.
Odluka je pala tek u posljednjim sekundama drugog produžetka.
Apsolutni junak te povijesne večeri bio je Petar Popović.
Nevjerojatno zvuči podatak da u prvom poluvremenu nije zabio niti jedan koš. A onda, kada je bilo najvažnije, eksplodirao je. Utakmicu je završio s čak 39 koševa, pogodivši šest trica i uništivši obranu Cibone koja za njega jednostavno nije imala rješenje
Uz njega, briljirali su kapetan Veljko Petranović s 26 koševa te dominantni centar Stojko Vranković, koji je bio nezaustavljiv pod obručima i utakmicu završio s 19 koševa.
Svoj doprinos dali su i Ante Matulović (14), Draženko Blažević (8), Darko Pahlić (6) i Ivica Obad (3), pokazavši snagu kolektiva.
S druge strane, Cibona je imala svoje raspucane heroje.
Dražen Petrović je odigrao još jednu maestralnu utakmicu, zabivši 39 koševa, dok ga je pratio fantastični Danko Cvjetićanin s 37.
Njih dvojica zajedno su postigli nevjerojatnih 76 koševa, no ni to nije bilo dovoljno za pobjedu.
Zoran Čutura dodao je 14, Sven Ušić 11, a ostatak momčadi Željka Pavličevića bio je ispod svoje razine, što je na kraju i presudilo.
Ta pobjeda Zadra ostaje upamćena kao jedno od najvećih iznenađenja u povijesti regionalne košarke
Bio je to trijumf srca, momčadskog duha i nevjerojatne vjere u vlastite mogućnosti.
Dok je Cibona planirala slavlje, Zadar je na parketu ispisao povijest, dokazavši da u sportu nikad ne pobjeđuje onaj tko je na papiru jači, već onaj tko pobjedu više želi.
