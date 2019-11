Nikada nije oprostio Krajanu Argentinu, a sada je prvi igrač

Borna je očigledno meni zamjerio što sam ga izostavio u finalu protiv Argentine i, sad kad je postao prvi igrač, dočekao je priliku da me se riješi, dogradio je svoju verziju priče o otkazu bivši izbornik Davis Cup reprezentacije Željko Krajan.

- I Čilić me pitao kakav je ovo cirkus - nastavio je Krajan o ratu riječima koji između njega, igrača i saveza traje i dalje. Sad je dobio novi nastavak, u kojem se loptica prebacuje s jedne na drugu stranu kao što su je u svojim epskim mečevima prebacivali Nadal i Đoković.

I dok Krajan, koliko to može pred kamerama i mikrofonima, otvoreno govori o razlozima svoje smjene, a prvo je mislio da ju je inicirao netko od najiskusnijih, “vjerojatno Dodig”, igrači i savez ne žele u detalje upakiravši priču o njegovoj nedovoljnoj angažiranosti zbog pulenice Polone Hercog kao paravan. Tako tvrdi Varaždinac. Financijski kolač, nikad veći u ovom novom formatu Davis Cupa, i Karlović, dakle, nisu temeljni kamen spoticanja i raskola u “pet do 12”.

Što se onda dogodilo te 2016. godine? Ćorić je još u prvom dvoboju s Belgijom i u sljedećem, s SAD-om, bio naš “match-winner”. Dobio je obje majstorice, protiv Kimmera Coppejansa i Jacka Socka, no na američkoj turneji uoči US Opena ozlijedio je koljeno. Uspio ga je skrpati za polufinale s Francuskom u Zadru, no unatoč porukama da ga ništa ne boli, bilo je to baš to - krpanje.

Pokušao je protiv Gasqueta i nije bio ravnopravan, ne onakav kakav može biti. Povukao nas je na Višnjiku tad Marin Čilić, a Ćorić je nekoliko dana kasnije završio na operacijskom stolu. Međutim, za finale s Argentincima Krajan je povukao potez koji je imao sasvim logično uporište u očima jednog izbornika; umjesto nedovoljno spremnog igrača, u ovom slučaju Ćorića, nominirao je Škugora, koji je, da se nešto dogodilo, mogao uskočiti i u paru i u singlu.

Dvije muhe jednim udarcem, takoreći. Borni se, s obzirom na prethodne zasluge, to nije svidjelo jer je smatrao da mu je to trebalo biti Krajanovo “hvala” za sve ono ranije. Namrštena lica sjedio je iza klupe, čak nije otišao ni u goste kod predsjednice.

Tu je puklo između njih dvojice, mladi Zagrepčanin nije se odazvao sljedeće godine ni za dvoboj sa Španjolskom ni s Kolumbijom. Za Španjolce “službeni” je razlog bilo koljeno, za Kolumbijce nezadovoljavajući renking. Četrnaest mjeseci nakon Argentine vratio se u reprezentaciju, tad nam je dao zamašnjak prema trijumfu u Lilleu povukavši protiv Kanade jer je Čilić tek bio stigao s finala Australian Opena. Nesporazume su izgladili, tako su barem tad obojica uvjeravala javnost...