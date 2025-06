Nikica Jelavić započeo mandat na klupi 'lokosa': Ova momčad ima ogroman potencijal...

Polako završava odmor HNL prvoligaša i vrijeme je za početak priprema za sljedeću sezonu. Nikica Jelavić je svoj prvi dan na poslu proveo na velikoj zagrebačkoj vrućini na Kajzerici, dok je u Koprivnici Mario Gregurina i službeno preuzeo momčad Slaven Belupa zajedno sa svojim novim pomoćnicima.

Zagreb: UEFA Liga prvaka mladih, šesnaestina finala, NK Lokomotiva Zagreb - Sturm Graz | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Lokomotiva je pod budnim okom novog trenera započela ljetne pripreme. Jelavić je prvoj momčadi priključio nekoliko juniora koje je vodio prošle sezone te jako dobro zna čime raspolože u omladinskom pogonu. Dolazaka i odlazaka će biti na Kajzerici, ali će jedan od fokusa biti na implementiranje prošlosezonskih juniorskih prvaka u prvu momčad. Ipak, Jelavić je najavio da neće previše mladih igrača dizati u prvu momčad kako bi se održala kohezija, pa će neki talentirani dečki ići i na posudbe.

- Evo, prvi dan prozivke, svi igrači koje smo očekivali su na okupu, krećemo s radom. Što da kažem, jako smo svi uzbuđeni, motivirani, sretni. Iako smo tek danas krenuli, mislim da svi mi jedva čekamo početak i prvu utakmicu. U ovoj momčadi Lokomotive čuči ogroman potencijal i to vjerujem da je prilično jasno svima. Meni je bitno da se moji igrači bore za nešto, da osjećaju taj jedan poriv, tu straste, da budu gladni... - rekao je Jelavić za Germanijak.

U Koprivnici je službeno predstavljen novi čovjek "za kormilom" Slaven Belupa. Mario Gregurina predstavio se javnosti uoči poziva igrača na pripreme, a uz njega su predstavljeni i prvi pomoćnici, Vedran Purić i Mateas Delić. Prava koprivnička ekipa koja je za Belupo zajedno odigrala više od 800 utakmica, kako ih je i najavio predsjednik kluba Robert Markulin.

- Vedran Purić i Mateas Delić su na prva dva mjesta, Mario Gregurina je među 10 igrača po broju nastupa, a oni zajedno imaju gotovo 800 utakmica za Slaven Belupo. Ako uzmete u obzir i činjenicu da je koordinator za sportsku politiku kluba, Dejan Šomoci, bio igrač kluba te da smo direktor Vedran Bači i ja, također, nekada igrali u klubu, onda konačno imamo ekipu koja diše kao pravi slavenaš, ekipu koja će dati svoj maksimum i biti ovdje po cijele dane ako treba - rekao je predsjednik Belupa pa nastavio:

- Uz te promjene te dolaske još dvojice igrača, vjerujem da ćemo biti jednako dobri, ako ne i bolji nego lani. Momčad se stabilizirala, gro ekipe je ostao na okupu, tu su treneri koji su i do sada bili uz stožer i znaju kako svlačionica diše.

Onda je na red došao najmlađi trener u HNL-u koji se svima zahvalio na podršci, obećao da će dati sve od sebe na klupi. Najavio je prozivku igrača, obznanio da će nakon Koprivnice pripreme nastaviti u Sloveniji, a onda progovorio i o igračkom kadru.

- Otišlo je sedam igrača, trenutačno je Ivan Božić potpisao i u dolasku je desni bek. Kroz desetak dana pojačat ćemo se s još dva igrača i ostati na tome broju, jer nas je prošle sezone bilo previše i bilo je teško sve njih zadovoljiti. Zato ćemo kadar svesti na 22 igrača i tri vratara i s tim kadrom ući u sezonu. S druge strane, jako nam je drago da je ostala okosnica ekipe, a tu mislim na kapetana Božića, Crepulju, Nestorovskog. To je naš kostur uz koji lakše sazrijevaju i mladi igrači. Nije to ništa novog, to je poznati recept koji daje rezultate. A što se tiče mladih igrača, bit ćemo hrabri u njihovom uvođenju, vjerujemo im, trener Purić i ja radili smo s njima tri-četiri godine i znamo se dobro - rekao je Gregurina, a onda su na red došli i njegovi pomoćnici.

Koprivnica: ?etvrtfinalna utakmica hrvatskog nogometnog kupa izme?u Slaven Belupa i Osijeka | Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

- Razlog zašto sam ostao su ovi ljudi kojima sam okružen. Dilema je postojala, trener Kovačević i Dinamo nudili su nam vrlo dobre uvjete, međutim, mi ovdje imamo nedovršeni posao i odlučili smo ostati i napraviti neku veliku stvar. To je presudilo i vjerujem da u toj odluci nismo pogriješili - rekao je Delić, a Purić dodao:

- Sad sam puno zreliji i bolji trener, nego što sam bio prije nekoliko godina, kada sam izravno iz kopački uskočio na trenersku klupu Što se tiče posla, najvažnija stvar je ono što je i trener naglasio. Da svi imamo istu ideju, jer na taj način puno lakše je voditi momčad i biti jedan dio obitelji.

Belupo će prvu pripremnu utakmicu odigrati protiv Budućnosti iz Podgorice 29. lipnja.