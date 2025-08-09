Janković prema Transfermarktu vrijedi 6,5 milijuna eura, a ukupno je za momčad s Kvarnera nastupio 110 puta i zabio 25 golova, uz 14 asistencija.
Niko Janković odigrao zadnju utakmicu za Rijeku?! Navodno ga želi veliki Jose Mourinho
Niko Janković (23) možda je na Opus Areni odigrao i posljednju utakmicu u dresu Rijeke. Naime, Fenerbahče je ozbiljno zagrizao za usluge riječkog ofenzivca, piše Novi list.
Hrvatski prvak svoju vedetu cijeni na šest, sedam milijuna eura i ako je turski klub spreman na to pristati, mogao bi se dogoditi transfer, navodi isti izvor.
Znakovite su i izjave trenera Radomira Đalovića u emisiji MAX Sporta nakon utakmice protiv Osijeka kada je otkrio da su stigle ponude za dva, tri igrača Rijeke, ali nije otkrio o kome se točno radi.
