NA IZLAZNIM VRATIMA KLUBA

Niko Janković odigrao zadnju utakmicu za Rijeku?! Navodno ga želi veliki Jose Mourinho

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Janković prema Transfermarktu vrijedi 6,5 milijuna eura, a ukupno je za momčad s Kvarnera nastupio 110 puta i zabio 25 golova, uz 14 asistencija.

Niko Janković (23) možda je na Opus Areni odigrao i posljednju utakmicu u dresu Rijeke. Naime, Fenerbahče je ozbiljno zagrizao za usluge riječkog ofenzivca, piše Novi list.

Hrvatski prvak svoju vedetu cijeni na šest, sedam milijuna eura i ako je turski klub spreman na to pristati, mogao bi se dogoditi transfer, navodi isti izvor. 

Znakovite su i izjave trenera Radomira Đalovića u emisiji MAX Sporta nakon utakmice protiv Osijeka kada je otkrio da su stigle ponude za dva, tri igrača Rijeke, ali nije otkrio o kome se točno radi. 

