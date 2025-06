Niko Kovač kiksao na početku Svjetskog klupskog prvenstva

U prvom susretu F skupine Svjetskog klupskog prvenstva Borussia Dortmund, koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač i Fluminense su u East Rutherfordu odigrali 0-0. Njemački sastav je bolje otvorio utakmicu, međutim momčad Nike Kovača u prvom dijelu nije uspjela stvoriti niti jednu pravu priliku. Fluminense se dobro branio, a u završnici prvog dijela u nekoliko navrata je opasno zaprijetio, no Gregor Kobel je bio siguran.

Brazilski sastav je u prvom dijelu uputio osam udaraca, pri čemu tri u okvir vratiju, dok niti jedan od tri Borussijina udarca nije išao u okvir gola. Brazilci su prvi zaprijetili u nastavku, u 51. minuti je pucao Hercules, ali preko gola. Sedam minuta kasnije "Flu" je imao sjajnu priliku, sasvim sigurno najbolju u dotadašnjem dijelu utakmice. Everaldo je od centra jurnuo prema njemačkom golu, uz njega je trčao Waldemar Anton, pa je brazilski napadač na rubu kaznenog prostora gurnu loptu do Agustina Canobbia koji je u trku pucao, ali vrlo loše i Kobel je lagano obranio.

Momčad iz Dortmunda je prvi udarac u okvir suparničkog gola imala u 65. minuti, pucao je Marcel Sabitzer, ali je golman Fabio bio spreman. U 70. minuti Fluminense je imao dvije sjajne prilike, no Kobel je oba puta fantastično reagirao. Nakon ubačaja iz kornera lopta se odbila do Everalda koji je pucao s ruba kaznenog prostora, no Kobel je obranio. Na odbijanac je natrčao Nonato, ali je švicarski vratar zaustavio i njegov udarac. Posljednju priliku na utakmici imao je Dortmund, u trećoj minuti nadoknade Niklas Sule je odlično pucao sa 25 metara, ali je Fabio obranio.

U drugom susretu iz skupine kasnije večeras se sastaju korejski Ulsan i južnoafrički Mamelodi Sundowns. Njemački sastav u drugom kolu, 21. lipnja čeka ogled protiv Mamelodi Sundownsa, dok će Fluminense igrati protiv Ulsana. Prve dvije momčadi nastavljaju nastjecanje u osmini finala.