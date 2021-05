Tri godine nakon kraja igračke karijere bivši "vatreni" Niko Kranjčar (36) okreće se trenerskim vodama kojima je tako uspješno gazio njegov pokojni otac Cico.

Kranjčar će prvi posao imati u hrvatskoj reprezentaciji do 19 godina, koju vodi njegov bivši suigrač u nacionalnom dresu Josip Šimunić (43). Bit će mu pomoćnik.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikin oproštaj od oca Cice

- Trebao bih uskoro biti u stožeru Josipa Šimunića u selekciji do 19 godina - potvrdio je Niko, koji je za reprezentaciju od 2004. do 2013. nastupio 81 put i zabio 16 golova.

Kako bi se bolje upoznao s budućom ulogom, Niko je ovu srijedu bio na Poljudu i gledao juniorski polufinale Kupa između Hajduka i Dinama, u kojem su "modri" slavili 3-1. Planira svratiti i do Brača.

Emotivan oproštaj od oca

Kranjčar se početkom ožujka oprostio od oca Cice, koji je preminuo u Zagrebu u 65. godini. Posebno je emotivan bio njegov govor na komemoraciji u hotelu Westin, na koju je stigao s majicom "Zauvijek ponosan kaj sam purger".

- E, moj Cicek. Gle, znam da me sad gledaš u nekoj nebeskoj 'Karaki', zajedno sa Popom, Icekom i Cveletom i da se smiješ jer si me uspio izvući na pozornicu i navući da budem javno intiman jer znaš koliko to ne volim. Smijem se i ja, znaš. Veliš, baš si odlučio otići gore kad su se otvorile terase kafića. Da si svi vele nekaj u spomen tebi, kaj ne. Bogu hvala, ako su se prisjetili svega, imali su si kaj za reći. Bio si svima idol, zvijezda vodilja, prijatelj, pojam gospodštine i dobri duh našeg grada. To sve znaš. Ono što ne znaš da ćeš to sve ostati jako dugo - govorio je Niko kroz suze i dodao:

- Sjedim jučer na balkonu i promatram dolje onaj oltar kojeg su navijači napravili, ispred naše zgrade. Ne vidi me nitko, ali vidim malu curicu kako prilazi lampionima, tvojoj slici i stane. Ode kod tate i pita ga tko je bio ovaj striček. I tata krene. Cicek moj. Bake, djedovi i roditelji ovih dana objašnjavaju mladim generacijama tko si i što si bio i zašto si im toliko značio. Bio si maskota i ljubimac svojih Zagrepčana i naravno Zagrepčanki. I svih ljudi koji su iskonski voljeli naš Dinamo. Znaš kaj, meni si bio tata.

Od sveg ti srca hvala

- Često si znao govoriti da me mama odgojila i da ti nemaš nikakve veze s tim. Nemoj tata, nije ti to baš tako, znaš. Vodeći me na svoje treninge u Rapidu, dozvolio si mi da se zaljubim u nogomet ne forsirajući me. Prateći me iz prikrajka, pustio si me da se borim i da si ucrtam svoj put. Svojim primjerom naučio si me kako voljeti svoje i poštovati tuđe i kako cijeniti pripadnost. Naučio si me kako biti purger i Hrvat. Najveća životna lekcija koju si mi dao je ta da su svi na ovom svijetu jednaki. Da svima treba dati pažnju, vrijeme i pomoć ako mu je potrebna. I osmijeh. On ništa ne košta, je li tako?

- Vodeći me na sva druženja s dečkima pokazao si mi što znači nekome biti prijatelj. Kao čovjeka nekoga iskreno voljeti i dati sebe bez zadrške. Čuj, ne bumo se lagali, pokazal si mi kak se provesti, kak pošteno zafeštati, zapevat, zakartati i kak živjeti, Cicek moj. Ti živiš u ovome trenutku u svima nama. Ne brini, ne bum sada prepričaval vaše anegdote iz tvoje generacije '82. koje sam slušao za stolom u Domagoju.

- Neću ponavljati tvoje uspjehe, da si bio šmeker i fakin, vlasnik osmijeha koji osvaja na prvu. Ne bum ti rekel koliko boli da nisi tu i koliko mi već fališ. Za kraj ću ti reći ovo. Hvala ti na ljubavi i podršci u mojim dobrim i mojim lošim trenucima, a tebi možda najtežima u životu. Ti nisi otišao jer si u svima nama previše ostao. Cicek, you did it your way. Volim te, volimo te svi. Od sveg ti srca hvala, tvoj sin...