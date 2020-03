Niko, najskuplji gamer: Svaki dan treniram i po devet sati...

FaZe Clan šalje predstavnika na pregovore, ovi iz njemačkog Mousesportsa ne popuštaju tako lako. Ipak se radi o najboljem igraču svijeta. A još Nijemci i cjenkanje...

Ako ga žele, ekipa iz Californije masno će to platiti.

- Ok, 425.000 dolara i vaš je. Ispod toga ne idemo.

- Ajde, dogovoreno - usuglasile su se dvije strane.

Tako je izgledao transfer Nikole 'Nike' Kovača u FaZe Clan, momčad u igri Counter Strike: Global Offensive.

VIDEO: POGLEDAJTE NAJBOLJEG IGRAČA SVIJETA U AKCIJI

Svi strepe od Nike iz Brčkog

Pisali smo o ovom 23-godišnjaku iz Bosne i Hercegovine koji je ostvario najveći transfer u povijesti gaminga, svijeta videoigara koji sve više poprima oblik sporta i u kojem igrači imaju ugovore kao profesionalni sportaši.

Nagrade na turnirima Counter Strike diljem svijeta kreću se od 100.000 do milijun dolara pa transferi poput ovog Nikinog iz njemačkog u američki tim ne čude one koji su duboko u tom svijetu.

Niko Kovač rodio se u Brčkom u Bosni i Hercegovini i skuplji je od bilo kojeg nogometaša iz bosanskohercegovačke lige. I dok oni treniraju i na kiši i po snijegu, Niko se zavali u stolicu s potporom za kičmu i kreću njegove pripreme.

VIDEO: NIKO RASTURA

Tata je ponosan: Niko je rasturio Bambija

- Nisam mogao zamisliti da ću imati ovako dobar posao. Igram najmanje šest sati dnevno s ekipom, a još oko tri sata odradim individualno - ispričao je Niko Kovač, kojeg smatraju najboljim igračem CS:GO na svijetu.

Niko je prava zvijezda u Brčkom gdje se njegovi prijatelji bude u noći kako bi gledali uživo online turnire u kojima nastupaju Niko i njegov tim.

- Kod nas je 3 ujutro. Jedva čekam da krene novi show - napisao je jedan njegov fan.

VIDEO: BEST OF NIKO

I u njegovu slučaju vjerojatno je bilo onih roditeljskih opaski: 'Dijete, idi malo van na zrak, stalno stalno si za kompjuterom', ali ovo više nije samo igra.

Ovo je postalo više od igre.

- Niko dosta odskače od svoje generacije. Znam da je igrao s jednim Bambijem koji je vjerovao u njega. Niko ga je ubrzo prešišao i otišao na novu razinu. I sad je tu gdje je. Najbolji je na svijetu. Ponosan sam - kaže tata Slobodan za Alternativnu televiziju.

Ponosni tata Slobodan

'Znamo se porječkati usred borbe'

U CS:GO igra se u timovima. Na turnirima diljem svijeta zna i zaiskriti.

- Uh, malo smo se porječkali mi u timu. Bio je to nesporazum oko taktika. No riješili smo to sve - priča Niko Kovač, koji je na veliku scenu došao prije godinu dana.

U kratkom roku postao je hit.

VIDEO

I moji suborci su zaslužni

Iako je najbolji igrač CS:GO na svijetu, Niko nije zaboravio kolege koji su "pali" za njega.

- Nije mi baš drago da samo mene ističu. Tu su i moji suborci koji su također zaslužni za dobre rezultate. Fanovi vide samo ljestvicu i tko ima više ubojstava, ali ne vide ono što moji suigrači rade za mene - kaže Niko i dodaje:

- Ne sudite gamera prema broju ubojstava. Tim je ipak najvažniji.