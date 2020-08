Niko o Müllerovoj pobuni: Ako si zvijezda, jako si nezadovoljan

<p>Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, izbornik 'Vatrenih, trener Bayerna i Eintrachta... <strong>Niko Kovač</strong> (48) od srpnja je trener francuskog Monaca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kovač slavi trofej s Bayernom</strong></p><p>Kneževina traži novi uzlet u Ligue 1 pa onda posljedično i u Europi, a Kovač se za francuski <a href="https://www.lequipe.fr/Football/Article/Niko-kovac-monaco-sans-passion-on-ne-reussit-rien/1157443"><strong>L'Equipe</strong></a> prisjetio rastanak s Bayernom u studenome 2019. godine.</p><p>Priča se kroz njemačke pa onda i sve najvažnije svjetske medije već zavrtjela mnogo puta: minhenska svlačionica puna mega-zvijezda teško se nosila sa Kovačevim trenerski režimom.</p><p>Po profesionalnom pristupu naš je Niko, rođen u metropoli Berlinu, veći Nijemac od Nijemaca. Špekuliralo se da su glas kontra Kovača dizali <strong>Robben</strong>, <strong>Ribery</strong> i slični strani asovi kojima su stranu krajnje nekorektno znali držati iz vrha klupskih vrhova.</p><p>No sa vremenskim odmakom na površinu isplivaju i ključne pojedinosti glavni organizator i izvršitelj pobune u Bayernovoj svlačionici bio je domaći dečko, stopostotni Bavarac - <strong>Thomas Müller</strong>.</p><p>- Ako ne igrate onda ste nezadovoljni i to je normalno. Ali ako ste uz to i zvijezda koja ne igra onda nezadovoljstvo ide na daleko višu razinu. Pa kreće pritisak na trenera. Pritisak koji samo raste kako vrijeme odmiče - priča Kovač za francuski list.</p><p>- Bayern je veliki klub i nije lako voditi njegovu momčad, ali najvažnije je kao i uvijek bilo: osvajati trofeje. A sa mnom na klupi osvojili smo tri trofeja. No... Jasno mi je što se sve događalo i to, kao jedno iskustvo više, nosim dalje sa sobom u karijeri i iskoristit ću da kao trener budem još bolji - rekao je Niko Kovač.</p><p>Monaco je prošlu sezonu u kojoj je zbog pandemije korona-virusa odigrano samo 28 kola završio na devetom mjestu francuske Ligue 1, a plan za 2020/21. je uključiti se u ozbiljnu borbu za plasman u Europu.</p>