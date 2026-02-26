Obavijesti

Sport

Komentari 0
ATP TURNIR U ACAPULCU

Nikola Mektić i Austin Krajicek poraženi su već u prvom kolu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nikola Mektić i Austin Krajicek poraženi su već u prvom kolu
Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bolji od Mektića i Krajiceka je, nakon sat i 21 minutu, sa 3-6, 6-3, 10-6 bio meksičko-španjolski par kojeg čine Rodrigo Pacheco Mendez i Rafael Jodar

Admiral

 Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek zaustavljeni su u srijedu u prvom kolu teniskog ATP turnira u Acapulcu.

Bolji od Mektića i Krajiceka je, nakon sat i 21 minutu,  sa 3-6, 6-3, 10-6 bio meksičko-španjolski par kojeg čine Rodrigo Pacheco Mendez i Rafael Jodar.

Mektić i Krajicek su dobili prvi set nakon što su oduzeli servis suparnicima za vodstvo 4-3. U drugom setu Pacheco Mendez i Jodar oduzimaju servis hrvatsko-američkom paru za 5-3 nakon čega serviraju za set i za izjednačenje 1-1. Treći odlučujući set je na kraju pripao Pacheco Mendezu i Jodaru. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
SVE BITNE INFORMACIJE

Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona je počela 25. listopada u Söldenu, a završava 25. ožujka u Åreu. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji
VIDEO Liga prvaka: Juve zamalo izveo čudo. Vratio se, ali Galata bolja u produžetku! PSG prošao
SJAJNE UTAKMICE

VIDEO Liga prvaka: Juve zamalo izveo čudo. Vratio se, ali Galata bolja u produžetku! PSG prošao

Real je s ukupnih 3-1 izbacio Benficu. Nakon prvog šoka, Real je preokrenuo i mirno priveo susret kraju. PSG je pobijedio Monaco s ukupnih 5-4, a Galatasaray je nakon produžetaka izbacio Juventus

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026