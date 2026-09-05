Mektić i Krajicek rutinski su prošli u 2. kolo US Opena, a Pavić i Arevalo tek čekaju svoj prvi nastup
US OPEN
Nikola Mektić i Austin Krajicek su u 2. kolu turnira u Americi
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Hrvatski teniski reprezentativac Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek plasirali su se u drugo kolo US Opena u konkurenciji muških parova pobijedivši Poljaka Filipa Pieczonku i Nizozemca Barta Stevensa sa 6-1, 7-6 (1).
Mektić i Krajicek su 15. nositelji, a za plasman u osminu finala borit će se protiv američkog para, Ryana Seggermana i Patrika Trhaca.
U subotu će meč prvog kola odigrati treći nositelji, Mate Pavić i Marcelo Arevalo, a njihovi suparnici su Britanac Luke Johnson i Poljak Jan Zielinski.
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