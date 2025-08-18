Obavijesti

Sport

Komentari 0
BRAVO, MAJSTORE

Nikola Mektić i Rajeev Ram osvojili Masters u Cincinnatiju!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nikola Mektić i Rajeev Ram osvojili Masters u Cincinnatiju!
Osijek: Drugi dan Qualifier faze Davis Cupa Hrvatska - Slovačka, parovi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Tenis nudi lude priče. Ovo nam je treći zajednički turnir, iako se poznajemo vjerojatno tri desetljeća, rekao je hrvatski tenisač nakon 32. titule u karijeri

Hrvatski teniski reprezentativac Nikola Mektić i Amerikanac Rajeev Ram pobjednici su ATP Masters 1000 turnira u Cincinnatiju nakon što su u finalu porazili Talijane Lorenza Musettija i Lorenza Sonega sa 4-6, 6-3, 10-5.

Bio je to njihov prvi zajednički osvojeni turnir.

- Tenis nudi lude priče. Ovo nam je treći zajednički turnir, iako se poznajemo vjerojatno tri desetljeća. Puno vam hvala, ne mogu vam se dovoljno zahvaliti, bilo mi je zadovoljstvo igrati ovaj tjedan - rekao je Mektić tijekom ceremonije dodjele trofeja.

Osijek: Drugi dan Qualifier faze Davis Cupa Hrvatska - Slovačka, parovi
Osijek: Drugi dan Qualifier faze Davis Cupa Hrvatska - Slovačka, parovi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Poznajemo se jako dugo. Odigrali smo nekoliko sjajnih mečeva jedan protiv drugog. Tako je lijepo imati ga na svojoj strani terena - dodao je Ram.

Za 36-godišnjeg Zagrepčanina to je bilo 13. finale na ATP Masters 1000 turnirima i 11 naslov, a ukupno 32. turnir u karijeri. S druge strane Ram je stigao do šestog Masters 1000 naslova, te također ukupno 32. turnira u karijeri.

Ram je bio pobjednik u Cincinnatiju 2022. u paru s Joeom Saliburyjem, dok je Mektić  prvi put slavio na ovom turniru.

Zanimljivo, Mektić je sada slavio na osam od devet Masters 1000 turnira. Zagrepčanin još jedino nikada nije osvojio kanadski Masters, a 2021. je njega i Matu Pavića u tome spriječio Mektićev današnji partner Raajev Ram.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Napadač iz Premiershipa stiže na Rujevicu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Napadač iz Premiershipa stiže na Rujevicu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana

Zlatko Dalić, najtrofejniji hrvatski izbornik, u Novalji uživa kao običan susjed. Njegova vila oaza s pogledom na more simbol je povezanosti s otokom. Mještani ga obožavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025