Nikola Šafarić: Tek smo započeli pregovore s Hajdukom za Šegu

Nogometaši Varaždina krenuli su s pripremama za drugi dio sezone HNL-a. Trener Nikola Šafarić prokomentirao je stanje u momčadi.

- Pauza nije bila dugačka i vjerujem da su igrači najmanje izgubili. Pripreme će biti vrlo zahtjevne jer su vrlo kratke, no opet s druge strane svi smo u istoj poziciji. Uvjeren sam da su igrači željni te da ćemo nastaviti samo tamo gdje smo stali – istaknuo je trener i sportski direktor Varaždina.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak utakmice Istra - Varaždin:

Pokretanje videa... 01:48 Istra - Varaždin 0-0 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Što se igračkog kadra tiče, Michele Šego je i dalje igrač Varaždina, a klub je produžio ugovore s Nikom Domjanićem (21) i Ivanom Nekićem (24) koji su potpisali do 2027. godine.

Varaždin i Šibenik sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Bez obzira na sve natpise u medijima, tek jučer su krenuli pregovori s Hajdukom – ističe Šafarić.

Dinamo i Varaždin sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U medijima se šuškalo da će Šego u Hajduk, a Mate Antunović prema Varaždinu.

- Sve je stvar pregovora, no Šego je i dalje igrač Varaždina – rekao je trener i sportski direktor varaždinskog prvoligaša.

Varaždin i Osijek sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Špekuliralo se i o interesu brojnih europskih klubova za 22-godišnjeg veznjaka Leona Belcara. Ipak, klub je s Belcarom potpisao novi ugovor do 31. svibnja 2027. godine.

Varaždin i Šibenik sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nove ugovore do ljeta 2027. godine potpisali su Novak Tepšić te Tomislav Duvnjak, dok je Mario Marina s Varaždinom potpisao novi ugovor do ljeta 2026. godine.

- Raduje što gledamo u budućnost i imamo viziju. To je samo nastavak dobroga rada. Također, radi se na dovođenju jednog do dva igrača, a također pregovora se o jednom inozemnom transferu. No, sve ćete doznati na vrijeme – rekao je zagonetno Šafarić.

Dinamo i Varaždin sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

On s ekipom u srijedu, 8. siječnja kreće put Medulina, gdje će nastupiti na Arena cupu, a prvo kolo drugog dijela sezone čeka ih 25. siječnja kada gostuju kod Gorice. Na početku sezone nitko Varaždince nije vidio u borbi za Europu, no trenutno su na 5. mjestu s istim brojem bodova kao i četvrtoplasirani Osijek.

- Ne želimo se uopće opterećivati. Idemo iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec pa ćemo vidjeti kamo će nas to odvesti - zaključio je Šafarić.