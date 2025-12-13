Nikola Vlašić briljira u Torinu! Zabio za pobjedu protiv Cremonesea i tako nastavio nevjerojatnu formu s pet golova u šest nastupa. Fantastičan niz za hrvatskog reprezentativca
Nikola Vlašić je nezaustavljiv! Novim golom srušio Cremonese
Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić (28) nastavlja sa sjajnim igrama u dresu Torina. U 15. kolu talijanske Serie A njegov je klub pobijedio Cremonese 1-0, a upravo je Vlašić bio strijelac pobjedničkog gola. Splićaninu je ovo nastavak nevjerojatne forme koja traje od posljednjeg okupljanja reprezentacije u studenom.
Čini se da je poziv Zlatka Dalića za utakmice u studenom bio pun pogodak za Vlašića, koji je od tada jednostavno "eksplodirao". Gol protiv Cremonesea bio mu je ukupno šesti ove sezone u svim natjecanjima, a nevjerojatan je podatak da je čak pet golova zabio u posljednjih šest nastupa za klub i reprezentaciju.
Vlašićev gol možete pogledati OVDJE.
Sve je krenulo golom za "vatrene" na Rujevici protiv Farskih Otoka, a nastavilo se pobjedničkim golom u Crnoj Gori. Fantastičnu formu prenio je i u Torino]. Prvo je zabio počasni gol u porazu od Coma, zatim je imao asistenciju kod Leccea, a protiv Milana je u porazu 2-3 imao i gol i asistenciju. Efikasan niz nastavio je i protiv Cremonesea.
Igrala se 27. minuta utakmice na stadionu Olimpico Grande Torino. Nakon ubačaja Valentina Lazara s lijeve strane, lopta je došla do Duvána Zapate u kaznenom prostoru. Kolumbijac i branič gostiju Baschirotto bili su u duelu, a nakon što je branič nespretno reagirao, lopta se odbila točno na nogu Vlašiću. Hrvatski veznjak pokazao je vrhunski osjećaj za prostor, sjajno je pratio akciju i iz prve desnom nogom snažno pucao te iznenadio golmana Emila Audera. Torino se ovom pobjedom vratio na pobjedničke staze nakon niza od tri uzastopna poraza.
