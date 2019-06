Nikola Vlašić: Očekujem da ću biti standardan u reprezentaciji

Tako velik iznos je velika obaveza, ali i jamstvo da te neće kupiti bilo tko i posjesti te na klupu nego da ćeš igrati. Ako se to dogodi, bit će u pitanju veliki klub, u koji ću ući na glavna a ne na sporedna vrata, nasmijao se Nikola i otkrio što je presudilo pri odluci da ostane u Moskvi:

- Sjajan trener i mlada momčad koja je ostala na okupu, cilj je borba za vrh i plasman u Ligu prvaka. U prošloj smo sezoni u velikim utakmicama protiv Reala, Zenita, pokazali koliko vrijedimo.

Nikola je uvijek imao visoke standarde.

- Uvijek sam išao dan za danom, trening za treningom, bio sam uvjeren da idem pravim putem, a sad sam napokon dosegao razinu i mentalnu snagu da me više ništa ne može poremetiti, osim, naravno, neke ozljede. Prije su me zanimale i neke druge stvari, ponekad sam želio izaći, nekad mi se nije treniralo, ali sad sam sto posto fokusiran na nogomet. Mene je konkurencija uvijek tjerala da budem bolji, recimo, koncentracija kvalitete u veznom redu reprezentacije je strašna, ali ja to doživljavam kao izazov, kao novo dokazivanje...

Gotov je Euro U-21, koji je neslavno prošao.

- Slažem se, svi smo očekivali više, i mi smo najavljivali plasman u drugi krug... Ali treba biti realan, skupina je bila teška, nakon šoka protiv Rumunja skupili smo se i minimalan poraz od Francuske te remi s Englezima bili su solidna izdanja. Reprezentacije Engleske i Francuske su činili igrači iz njihovih liga, igraju ozbiljan seniorski nogomet, neki i za A reprezentaciju, imaju puno iskustva, neki imaju i po 23 godine, i teško je bilo nositi se s njima. Žao mi je što je ovako završilo, ali ovo nam je velika škola.

Tandem Vlaišić-Brekalo

Dojam je da ste tu školu svladali tek vi i Brekalo.

- Nas dvojica bili smo već na okupljanjima A reprezentacije, znali smo da će se od nas očekivati najviše i to smo opravdali. Ne sviđa mi se što se secira igra, što se traže krivci i napadaju igrači. Jedan igrač ne može dobiti utakmicu, pa ni Messi...

Tandem Vlašić i Brekalo mnogi vide kao udarni tandem A reprezentacije.

- Očekujem da standardno igram za A reprezentaciju. Uvijek težim boljem i višem, svjestan sam da je konkurencija jaka, da u veznom redu igraju svjetske klase, ali neće oni igrati još dugo, čeka nas smjena generacija i ne krijem da vidim svoje mjesto u standardnoj postavi. Želim igrati i osjetiti to zajedništvo i ponos koji su doživjeli stariji igrači nakon Rusije.

Na kraju, upravo je želja za napretkom i presudila da Nikola promijeni klub.

- U startu sam igrao za Everton, ali kad sam uoči zimske stanke vidio da se na mene ne računa, odmah sam želio otići. No nije bilo moguće jer sam već igrao za Hajduk i Everton, i morao sam čekati ljeto. Ja sam takav, ne želim gubiti niti jedan dan - završio je Nikola Vlašić.