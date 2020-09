'Nisam još razmišljao o Dinamu. Bilo je i boljih opcija za nas...'

<p>Zagrebački Dinamo ne bi trebao imati prevelik problem tražeći prolaz u grupnu fazu Europske lige. Naime, suparnik će mu biti estonska Flora koja je svladala maltešku <strong>Florianu </strong>nakon penala, a čini se kako im je to dalo jak vjetar u leđa za susret s Dinamom koji je na rasporedu 1. listopada od 19 sati na Maksimiru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Petko slavio rođendan</strong></p><p>- Ova pobjeda je povijesna. Sad imamo povijesnu šansu da dođemo do Europske lige. Igramo play-off, znamo da nam u Zagrebu neće biti lako, ali mi protiv Dinama nemamo što izgubiti - rekao je Florin branič Marten Kuusk, jedan od strijelaca penala koji su Floru odveli put Maksimira. </p><p>Trener Henn nije baš toliko sretan i uzbuđen.</p><p>- Nisam do ove utakmice razmišljao o Dinamu, bilo je važno samo proći Florianu. Naravno da je u ždrijebu play-offa bilo i boljih opcija za nas, ali u ovoj fazi natjecanja teško možete očekivati lagan ždrijeb, s kim god se susretnete to je ozbiljan protivnik - smatra. </p><p>Ovo je najveći uspjeh ovoga kluba. U play-offu Europske lige su od estonskih klubova do sada bili samo Levadia (koju je 2009. izbacio Galatasaray) i Nomme Kalju (koji je 2013. izgubio od Dnjipra). </p><p>Osim što je Dinamo svakako veliki favorit u ovome susretu, dodatna olakotna okolnost je i što će Flora u Zagreb doputovati bez Rauona Sapinena, najboljeg igrača i strijelca momčadi. Sapinen je u 20 kola tamošnje lige zabio 21 gol, a od tri gola svoje momčadi u Europi ove sezone zabio je dva.</p>