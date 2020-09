Leipzig plaća Dinamu za minute Gvardiolu! Odlazi i druga nada

Dinamo i Leipzig moraju definirati još samo neke sitnice, no poznato je kako će Gvardiol već početkom sljedećeg tjedna biti predstavljen kao novi igrač njemačkog prvoligaša.

<p><strong>Joško Gvardiol</strong> (18) trebao bi početkom sljedećeg tjedna biti predstavljen kao novi igrač Leipziga. Istina, mlada nada hrvatskog nogometa i dalje će braniti boje Dinama, a čelnici njemačkog kluba imat će ga pravo 'povući' u Njemačku već na zimu.</p><p>Puno toga će ovisiti i o statusu njihovog stopera <strong>Dayota Upamecana</strong> koji je na meti najvećih klubova svijeta poput Manchester Uniteda, Barcelone, pa čak i Real Madrida. Ostane li Upamecano u Leipzigu do ljeta, tada bi se i Gvardiol malo dulje mogao zadržati u Dinamu, no francuski stoper mogao bi napustiti Leipzig već do kraja ljetnog prijelaznog roka.</p><h2>Pogledajte video:</h2><p>Čelnici Leipziga su gotovo sve definirali s predstavnicima Dinama (ostale su tek još neke sitnice), Gvardiol je pristao na petogodišnji ugovor, riješena je i cjelokupna papirologija, čekaju se još samo liječnički pregledi. A i oni će biti odrađeni tijekom vikenda. Dinamo će za Gvardiola dobiti oko 18 milijuna eura, a ta priča s raznim bonusima može i dodatno narasti.</p><p>Leipzig neće odmah otkupiti mladog braniča te ga vraćati na posudbu, već će ga 'zakapariti' pa će sami odlučiti kada će ga i transferirati u Njemačku. A to bi ipak trebala biti zima...</p><p>Zanimljivo, Leipzig će cijelo vrijeme i plaćati Dinamu za nastupe mladog igrača. Za svaki nastup Gvardiola (od barem jednog poluvremena), Dinamo će od njemačkog prvoligaša dobiti 70.000 eura.</p><p>U Leipzigu se žele osigurati i takvim financijskim metodama natjerati 'modre' da Gvardiola do daljnjega zadrže u početnoj postavi. Njima bi se tako nastavio razvijati željeni igrač, dok bi Dinamo svakoga tjedna trebao biti bogatiji za lijepu svotu.</p><p>Dinamo do zime na rasporedu ima još 19 utakmica (ako uđe u Europsku ligu) i, nastupi li Gvardiol u svakoj, Zagrepčani će dobiti još 1,3 milijuna eura. A hrvatski prvak će imati pravo i na 20 posto od sljedećeg transfera.</p><p>Ni to nije sve, Dinamo se i ovoga puta, kao u slučaju <strong>Danija Olma</strong> (22), zaštitio raznim dodatnim bonusima. Za svaki novi nastup Leipziga u Ligi prvaka u sljedećih pet godina (koliki će biti ugovor Joška Gvardiola), Zagrepčani će inkasirati dodatnih 300.000 eura. Dinamo je i u ovoj priči izvukao maksimum i tako koliko-toliko nadoknadio 'minus' u razlici između ove i ponude Leeds Uniteda koja je bila teška čak 22 milijuna eura (uz 20 posto od sljedećeg transfera). </p><p>U Maksimiru ima još novosti, i dalje se čeka odlazak <strong>Emira Dilavera</strong> (29) u turski Rizespor. Dinamo je već dogovorio sve uvjete s klubom kojeg vodi <strong>Stjepan Tomas</strong> (44), čeka se tek odlazak Dilavera na liječničke preglede, a i to bi se trebalo dogoditi početkom sljedećeg tjedna.</p><p>A Dinamo bi mogao napustiti i <strong>Antonio Marin</strong> (19) za kojeg je ozbiljno zagrizla Monza. Talijanski drugoligaš koji je ovoga ljeta svoje redove već pojačao <strong>Mirkom Marićem</strong> sada želi i mladu nadu Dinama. Monzi novac nije problem, u Dinamu su također spremni na prodaju svog talenta, pa bi i tu sve vrlo brzo moglo biti riješeno. </p>