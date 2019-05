'Nisam mislila na medalju prije kraja borbe, to mi je pomoglo'

U trofejnoj sali taekwondo kluba Marjan na splitskim Blatinama dočekana je Bruna Vuletić, osvajačica svjetske bronce u kategoriji do 62 kilograma. Upravo medaljom Brune Vuletić na Svjetskom seniorskom prvenstvu taekwondo, klub Marjan nastavio je u kontinuitetu osvajati odličja na velikim natjecanjima. U posljednjih deset godina samo 2017. godine je klub ostao bez seniorske medalje s velikih natjecanja. U tom razdobolju sedam seniora Marjana osvojilo je 21 medalju na 12 različitih natjecanja.

- Sretna sam jer sam se vratila u Split s medaljom oko vrata i dokazala da vrijedim i da se mogu nositi s najboljima - rekla je Bruna Vuletić.

- Ipak, ostaje žal jer sam očekivala da mogu i više od ove bronce. Klupske i reprezentativne kolegice Nikita Glasnović, Lena Stojković i Matea Jelić su izgubile medalju u zadnjim sekundama borbe, a ja sam sve to gledala s obzirom da sam se borila posljednji dan. Bio mi je to dodatni motiv da se meni ne dogodi isto što i njima i da ne razmišljam o medaljama prije nego borba završi.

Sustavni rad je ono čime se Marjan najviše ponosi, rad na 10 lokacija sa 20 zaposlenih u stručnom timu, od trenera, kondicijskih trenera, fizioterapeuta, nutricionista, administracije... Mnogo detalja da bi kompletan sustav funkcionirao. Klub godišnje odradi i do 40-ak natjecanja. Upravo toliki sustav iz godine u godinu donosi sve veću širinu i sve veće rezultate. U ovoj sezoni, u posljednja četiri mjeseca članovi taekwondo kluba Marjan odradili su čak 21 turnir u devet država koji su ujedno bili kriterijski za plasman u Hrvatsku reprezentaciju. Epilog dosadašnjeg dijela sezone je nevjerojatnih 28 plasiranih reprezentativaca u svim uzrasnim kategorijama uz napomenu da ta brojka još uvijek može narasti nakon kadetskog i juniorskog prvenstva Hrvatske. Čak sedam seniora je nastupilo u Manchesteru na svjetskom prvenstvu među 16 Hrvata u konkurenciji od ukupno preko tisuću natjecatelja iz 150 država.

Foto: Barbara Kasalo

- Zahvalna sam kompletnom timu ljudi koji stoje iza ovog uspjeha, trenerima u klubu, doktorima, fizioterapeutu, kancelariji. Odrasla sam u ovom klubu, osvojila europsko kadetsko zlato, europsko juniorsko zlato i sada svjetsku seniorsku broncu. Svjesna sam koliko malih detalja odlučuje, koliko natjecanja odradimo da bismo se plasirali u reprezentaciju i drago mi je da mogu biti dio ove ekipe koja tako puno obećava.

A upravo se u Manchesteru odvijala prava drama jer su se članovi kluba vrlo lako mogli kući vratiti s velike četiri medalje. Doslovno je pet sekundi djelilo Marjan od još tri medalje. Lena Stojković je vodila 20:9 u posljednjih minuti borbe za medalju u kategoriji do 46 kilograma da bi nekoliko sekundi prije kraja izgubila svu prednost, Nikita Glasnović je do 57 kilograma vodila 7-0 i 11-6 da bi u posljednjoj sekundi borbe primila udarac za 11-11 i na koncu bez medalje ostala na zlatni bod dok je Matea Jelić u kategoriji do 67 kilograma imala praktički gotovu borbu i pobjedu 13-11 u borbi za medalju i u zadnjoj sekundi nevjerojatno primila udarac u glavu i ostala bez svega. I na kraju se sreća vratila u Bruninoj borbi gdje je Bruna udarcem u posljednjoj sekundi osvojila medalju rezultatom 13-12.

- Ostaje žal zbog sportašica koje su ostale bez medalje u posljednjim sekundama, ali u konačnici je najvažniji nastavak dobrog niza i kvalitetnog rada u klubu - rekao je trener Veljko Laura koji skupa s Tonijem Tomasom i Markom Novakom radi sa seniorima Marjana. Nakon sestara Zaninović došla je jedna mlada generacija koja se već sad pokazala iznimno kvalitetnom iako im je raspon godina od 16 do 22 godine. Sedam seniora na Svjetskom prvenstvu iz našeg kluba imaju ogromnu širinu i svaki put netko drugi iskoči i osvoji medalju. Na europskom prvenstvu 2016. godine su to bili Toni Kanaet i Matea Jelić, prošle godine Lovre Brečić, Toni Kanaet i Nikita Glasnović, sada Bruna Vuletić.

Foto: Barbara Kasalo

Osam juniora Marjana će sigurno put europskog prvenstva u Španjolsku, a oni su svoj put izborili preko President cupa u Turskoj, europskog klupskog prvenstva u Grčkoj, Multi gamesa Europe te dva kriterijska turnira u Hrvatskoj. Nakon dva od tri kriterijska turnira u kadetima Marjan je potvrdio sedam plasmana u kadetsku reprezentaciju dok je troje mlađih seniora osiguralo put na EP do 21 godine. Pridodamo li njima reprezentativku na EP gluhih i dvoje pozvanih u reprezentaciju Hrvatske u formama jasno je koliko ozbiljno radi struka taekwondo kluba Marjan u svim segmentima kluba. A još sedam sportaša se bori za svoje mjesto na posljednjem kriterijskom natjecanju koje će se održati u Splitu u lipnju.

- Klub maksimalno radi na tome da svim sportašima da jednaku priliku za uspjeh. Uvijek težimo više i cilj nam je da što više ljudi izbori reprezentaciju u kadetima i juniorima jer je to osnovni preduvjet za stvaranje vrhunskog seniora koji će nakon niza jakih natjecanja u mlađim uzrastima puno bezbolnije prći ulazak u seniorske vode - rekao je Veljko Laura.

Dodajmo da je Brunina medalja ujedno 54. velika medalja za taekwondo klub Marjan u svim uzrastima na Svjetskim i Europskim smotrama i Olimpijskim igrama od 2007. godine do danas.