'Nisam ništa napravio! Objasnio sam sucu situaciju kod 1. gola'

Mike Dean jedan je od osebujnijih sudaca u Premiershipu i nije dopustio Slavenu Biliću da prođe nekažnjeno nakon žustre rasprave pri odlasku na odmor. Počastio ga je 'Nane' nakon što mu je pokazao crveni karton

<p><strong>Gibbs </strong>je napravio faul za crveni karton. Reagirao je na ono što je James njemu napravio, rekao sam mu da ne smije to raditi. Što se tiče mog crvenog, ne znam ima li snimka, ali nisam ništa napravio. Žalio sam se i mislim da kao menadžer imam svako pravo na to. Bilo je poluvrijeme, prišao sam sucu, a on je odlazio, rekao je nakon poraza protiv <strong>Evertona </strong>(5-2) i crvenog kartona trener <strong>West Bromwich Albiona</strong>, naš <strong>Slaven Bilić</strong>.</p><p>Iako je Everton na kraju došao do osjetne pobjede, nije to tako izgledalo u prvom poluvremenu. WBA je pokazao solidnu igru u prvom dijelu, imao je prednost od 1-0 pri čemu je pogodio i stativu, no Everton je uspio stići do preokreta. Strijelac za WBA bio je <strong>Diangana</strong> (10') dok je Everton do preokreta stigao preko <strong>Calverta</strong>-<strong>Lewina </strong>(31') i Jamesa <strong>Rodrigueza </strong>(45'). </p><p>No, koncem prvog poluvremena dogodio se eksces zbog kojeg je Kieran Gibbs zaradio izravni crveni karton. <strong>Gibbs </strong>je držao loptu uz aut liniju pri čemu je <strong>James Rodriguez </strong>naletio i zaletio se u njega 'bodycheckom' kao u hokeju. Englez mu nije ostao dužan pa ga je udario u glavu za što je dobio izravni crveni karton i tu je krenula ludnica.</p><p>- Siguran sam da nisam psovao, samo sam mu objasnio situaciju kod prvog gola. VAR je mogao vidjeti da je bio faul u početku akcije. Ako imate osam očiju koje gledaju istu snimku, morate to vidjeti. Kao menadžer sam htio čuti objašnjenje i smatram da imam pravo na to, ali nisam ga dobio. Što se tiče moje ekipe, bili smo tako dobri u igri s loptom i bez lopte. Moramo limitirati pogreške, oni imaju nevjerojatno kvalitetne igrače i tako su pobijedili, no vidio sam puno pozitivnih stvari - objasnio je 'Nane'.</p><p>Video situacije pogledajte <a href="http://sportklub.hr/Nogomet/Premier-League/a117870-Bilic-poludio-na-suca-i-zaradio-iskljucenje.html?fbclid=IwAR1iUTvY318a23FpUTjkOVqD90C6o4Z84ClGr_cx1SF-S-n3gZy9iej-obw" target="_blank">OVDJE</a>.</p>