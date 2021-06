Mi Hrvati smo najnerealnija nacija na svijetu, ovo po meni nije razočarenje. Ako ćemo biti realni, Španjolci su bili bolji. Imali smo svoje prilike, ali dominacija Španjolske je bila tu. Otvorila se velika šansa u prvom produžetku kad smo mogli otići na 4-3 i vjerojatno pobijediti ili doći do penala, ali tko zna što bi bilo. Treba dečkima skinuti kapu, rekao je dan nakon ispadanja Hrvatske od Španjolske (5-3) u osmini finala Europskog prvenstva Željko Sopić, trener i igračka ikona travnjaka HNL-a.

'Vatreni' su u posljednjih deset minuta ušli s dva gola zaostatka i izgledalo je kako Španjolci mirno privode utakmicu kraju, ali onda su zamjene u vidu Ante Budimira, Mislava Oršića i Marija Pašalića napravile razliku i odvele Hrvatsku u produžetke.

- Nisam siguran da bi se Brazil ili Argentina vratili s 3-1 protiv Španjolske. Mi to malo podcjenjujemo, a mi smo se vratili na 3-3 i imali šanse da okrenemo utakmicu. Naravno da smo se abnormalno potrošili, ne samo u produžetcima već i u prvih pola sata kad su nam Španjolci sakrili loptu - jasan je Sopić.

POGLEDAJTE VIDEO: Golovi s utakmice Hrvatska - Španjolska (3-5)

A susret su obilježile dvije nesvakidašnje situacije iz kojih je Hrvatska dobila dva gola. To je promjena kopački Ante Rebića kad je Sarabia zabio za 1-1 u 38. minuti te Gvardiol koji pije vodu i ne stiže do Torresa koji zabija za 3-1.

- Nažalost moram reći da smo igrali koliko su nam Španjolci dozvolili. Ako ćemo dublje ići u analizu, moramo biti svjesni toga da smo im poklonili dva-tri gola. Iz nekad igračkog iskustva mogu reći da nikad nisam igrao u gumenim kopačkama, a shvatio bih da netko mijenja kopačke u prvih 10-15 minuta kad je neka pauza. Ali u 38. minuti kad smo mi na konopcima, to je nevjerojatno. To su smiješni golovi, ali mogli bi komentirati i četvrti gol Španjolske gdje Brekala na neprirodnoj poziciji preleti lopta ili zadnji gol gdje kasni na korekciju. To su stvari koje se događaju, ali ako želiš proći reprezentaciju kao što je Španjolska, to ti se ne smije dogoditi. Ne samo Španjolske, da smo igrali protiv Luksemburga s takta tri četiri gola, nisam siguran da bi prošli dalje. - govori Sopić pa nastavlja o Gvardiolu:

- Trebamo uzeti u obzir njegove godine, to nije jednostavno. Trebao je puno više pomoći dobivati od strane Rebića da bi mu bilo puna lakše. Protiv Torresa igrati na širokom prostoru... Kvaliteta veznog reda Španjolske je ostavljanje bekova u '1 na 1' situaciji i teško ih je zadržati. S druge strane, Gvardiol je budućnost hrvatskog nogometa i svakim će danom biti sve bolji. Dao je sve od sebe u tom trenutku i svjestan je svojih grešaka, ali ako ćemo se vaditi na dečka od 19 godina onda to nema smisla.

Luka Modrić je nakon maestralne utakmice protiv Škotske (3-1) protiv Španjolaca bio u podređenijem položaju, a opet su krenule priče dolazi li njegovo vrijeme, odnosno je li već došlo, do kraja u dresu 'vatrenih'.

- To je odluka izbornika Dalića hoće li Luku izvaditi ili ne. Definitivno je Luka energetski pao, ali moramo biti svjesni da je on jedan jedini u reprezentacii koji može odigrati loptu između linija u visokom presingu, okrenuti stranu kad je baš teško... Izbornik Dalić ga je mijenjao za Ivanušeca, možda je bila ideja da se uvede Vrsaljka oumjesto Brekala, ali ne možemo sve mijenjati. Moramo biti realni, na jedan blitzkrieg smo ušli u neke vanserijske prilike, mogli smo okrenuti utakmicu, ali puno energije je trebalo. Nije to toliko jednostavno, ne branim nikoga, ali to moramo shvatiti.

Slijede kvalifikacije za SP u Katru koji se igra na zimu sljedeće godine i upitno je gdje će tad biti hrvatski kapetan. Ugovor s 'kraljevima' ima do ljeta iduće godine.

- Nakon 11-12 godina u Realu, ne vjerujem da će Luka otići negdje drugdje. Mislim da će se tamo umiroviti i uzeti neku funkciju u sportskom sektoru. Definitivno neće igrati ako se to dogodi, ali definitivno nam može i pomoći jer igrač tih kvaliteta nam može pomoći i s 40 godina. Mi sad pričamo o jednoj utakmici, normalno da je čovjek umoran nakon svega u Realu, za Hrvatsku daje sve od sebe gdje je omega i tu nije ništa sporno - ističe Sopić i nastavlja o mogućoj Lukinoj mirovini te mogućem ostanku u reprezentaciji na nekoj drugoj poziciji:

- To treba Luka sam odlučiti što će i na koji način. Bilo koju funckiju da preuzme, mislim da će biti dobar i da ju definitivno zaslužuje kao najbolji igrač Hrvatske kojeg smo ikad imali.

Pod velikim je upitnikom bio i sam izbornik Zlatko Dalić za kojeg se spominjalo kako možda ide u Tursku, ali na kraju je sam rekao da ostaje na klupi Hrvatske.

- Mi imamo više izbornika nego što ima stanovnika. Bez obzira tko je igrao na koji način, izbornik je povukao poteze koji su nas doveli do 3-3. Je li trebao igrati ovaj ili onaj? Mi pričamo u studiju, neki pričaju na pivi ili kavi, a Dalić i stožer gledaju dečke svaki dan u trenažnom procesu, oni znaju tko je u kakvoj formi, ali nemaju magičnu kuglu da znaju tko će taj dan biti dobar ili loš. Realno, trebao je početi s Rebićem na temelju toga kako je tretirao Oršića, a ja kao dinamovac bih uvijek stavio Oršića, ali to je druga stvar. No, imamo igrače koji će nam donijeti još puno radosti u budućnosti.

Jedan od onih koji su bili na visokoj razini definitivno je Dominik Livaković. Golman Dinama sve je bliže odlasku s Maksimira, a takav mu iskorak svakako treba želi li još napredovati.

- Sazrijelo je vrijeme na Livakovićev novi iskorak. Onaj tko nije gledao, rekao bi da je dobio pet golova i to je to. Ali kad znamo što je obranio... U Ligi nacija smo izgubili 6-0 jer su prva dva tri udarca bili golovi, a to se moglo dogoditi i jučer do poluvremena, a onda bi svi okretali glave. Tu nas je Livaković spasio, to je jako teško za njega ko golmana kad dobiješ pet golova, a kriv si za ništa. Pitanje je hoće li biti ponuda, odnosno hoće li netko dati toliko koliko Dinamo očekuje, to je pitanje tržišta koje je poremećeno koronom, a 'modri' imaju velika očekivanja - jasan je Sopić.

Bilo kako bilo, Hrvatska više nije na prvenstvu, a ostli su oni koji kreću u borbu za naslov prvaka. Sigurno je da to neće napraviti branitelji naslova Francuzi koji su nakon penala ispali od Švicarske (8-7).

- Švicarci su pokazali moderan nogomet s puno trke, presinga, s nevjerojatnim Seferovićem, Embolom i kasnije Gavranovićem. Oni su cijelu utakmicu igrali otvoreno protiv Francuske i ako odigraju tako protiv Španjolske, šanse su 50-50%. Da smo prošli dalje, jednako bi nam bilo teško protiv obje momčadi - kaže Sopić i završava sa svojim favoritima prvenstva:

- Mislim da će Nijemci pobijediti Englesku. Ono što su Englezi dosad pokazali, ne daje im zalog za prolaz. Tu su Belgija, Italija, ali s trenerske me strane očarava Danska. To je radna ekipa koja nema takvu imaginaciju i još su bez Eriksena, ali kako idu, teško će se bilo tko obraniti kad su u ekstazi. Mislim da su najbliži Talijani, ali odlučivati će nijanse. Ali, mislim da čak Italija ima malu prednost protiv Belgije, a ako to pobijede mogu do kraja. Moj favorit je Njemačka, uz spomenute momčadi.