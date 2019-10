Sad sam 'ljubljanski dijamant': Igrao je s pola pluća i vratio se

Hvala Bogu da sam opet zdrav, a kad sam zdrav, onda mi nije problem igrati ovako dobar nogomet. Realno, ovo je najbolja i najefikasnija sezona u karijeri, ali ne može se mjeriti sa sezonom kad sam s Hajdukom igrao Europsku ligu, ta mi je ipak najdraža, rekao nam je prvi strijelac slovenske lige Ante Vukušić (28), koji je u dresu Olimpije u 15 odigranih susreta zabio 13 golova i četiri puta asistirao.

Priča o karijeri "sinjskog dijamanta" može se sažeti u par rečenica. Bljesnuo je u Hajduku koji je nakon Europske lige bio prisiljen prodati ga u Pescaru kako bi klub izbjegao bankrot. Ante je nevoljko pristao na transfer jer je znao da Pescara ne igra napadački nogomet, a kad su odmah potom ispali iz lige, slali su ga na posudbe na kojima je malo igrao jer ga klubovi zbog visokog ugovora nisu mogli otkupiti.

U cijelom tom kolopletu preseljenja nije ni znao da mu je zbog udarca u prsni koš "kolabiralo" plućno krilo, i tako je s jednim zdravim plućnim krilom igrao sve do dolaska u Rusiju, gdje je hitno operiran. Sada je napokon zdrav i u ljubljanskoj Olimpiji igra u životnoj formi.

Foto: NK Olimpija

- Nakon svega što sam prošao, opet se osjećam kao kad sam tek počeo igrati nogomet. Teško je opisati proteklo razdoblje, osjećao sam da nešto nije u redu, ali nisam znao što se događa. Dok sam igrao u Hajduku mogao sam sprintati i u 90. minuti, a u to sam vrijeme bio konstantno umoran, bez daha, iako sam trenirao puno jače. Promijenio sam četiri kluba, četiri privatna kondicijska trenera, tražio savjet nutricionista i mijenjao prehranu, ali ništa nije pomagalo. Dodatno su me ubijali napisi u nekim medijima koji su se sprdali s mojom propalom karijerom, ali nisam se predavao.

Rusi su se čudili kako se netko uopće bavio profesionalnim sportom s jednim zdravim plućnim krilom.

- Mišići i mozak nisu dobivali dovoljno kisika i zbog toga sam bio umoran i nisam se mogao koncentrirati, niti pokazati što znam. Na sreću sad je to sve iza mene i vjerujem da mogu još puno pokazati - kaže 28-godišnji Sinjanin koji je u Olimpiju došao na poziv trenera Hadžića koji ga je znao još dok je igrao u Krškom.

- Kad je predložio klubu da me dovedu svi su bili skeptični, ali on je vjerovao u mene i ponudio im okladu da ću zabiti 15 golova. Bilo je to hrabro od njega jer sam nakon operacije igrao samo u Krškom, i u 20 utakmica zabio svega četiri gola. Ali evo, izgleda da je on jedini bio u pravu...

Olimpija igra odlično, pet bodova je ispred Maribora.

- Imamo dobru i mladu momčad, baš gazimo i igramo najljepši nogomet u Sloveniji. Problem nam je malo širina kadra, ali bitno da smo svi zdravi, dok je tako, dobro guramo. Mislim da možemo osvojiti naslov prvaka, vidjet ćemo kako će proći zimski prijelazni rok... - kaže Vukušić kojem se ne žuri iz Ljubljane, ugovor ga za "zmajčeke" veže do ljeta 2021. godine.

- Bit će kako klub odluči, ali predsjednik mi je obećao da neće ništa odlučiti bez mene. Jednom sam se prevario u životu kad sam pristao otići iz Hajduka u Pescaru, drugi put neću. Ne opterećujem se ponudama, želim osvojiti prvo mjesto i naslov najboljeg strijelca lige, a onda što Bog da. Najvažnije mi je da sam napokon zdrav i da igram, to sam čekao svih ovih godina.

U Ljubljani ga obožavaju, pa su mu i legendarni nadimak "sinjski dijamant" koji je dobio nakon gola Anderlechtu u sudačkoj nadoknadi, malo prilagodili.

Foto: NK Olimpija

- Ha, ovdje me zovu "ljubljanski dijamant". Njima je to drago, pozitivni su, osjećam i po ljudima da me poštuju me i cijene i nemam ništa protiv da me tako zovu. Lijepo mi je ovdje, nisam znao da je Ljubljana tako lijep grad za život, supruga i kćerkice isto uživaju tako da ne bih imao ništa protiv da se i duže zadržim. Napokon sam pokazao da nisam zaboravio igrati nogomet, da nisu bili u pravu oni koji su mi se rugali i omalovažavali me. Nije mi bilo lako, bio sam u Hajduku, na pragu reprezentacije, a onda je sve krenulo nizbrdo. Sada je napokon sve opet sjelo na svoje mjesto i vjerujem da je ispred mene još puno dobrog nogometa i golova - zaključuje Vukušić.