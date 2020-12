'Pet kola bez gola? Ne znam što bih rekao, pa to je nemoguće...'



<p>Visibabe će opet rasti na Maksimiru nakon dvije godine! <strong>Dinamo</strong> je pobijedio <strong>Feyenoord</strong> 2-0 i plasirao se u šesnaestinu finala <strong>Europske lige </strong>s prvog mjesta u skupini. Bila je to još jedna briljantna utakmica momčadi Zorana Mamića koja ni nakon pete utakmice u Europi nije primila gol.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje igrača Dinama nakon pobjede</strong></p><p>- Jako sam sretan kao i cijela ekipa. Kako smo krenuli nismo očekivali da ćemo se kvalificirati tako lako, na kraju je ispalo da smo se lako kvalificirali. Pokazali smo ono što znamo i koliko vrijedimo što sam ja od početka tvrdio - rekao je Lovro Majer koji je opet zabio gol.</p><p>Lovro je ove sezone neizostavan dio Dinamove momčadi i napokon je opravdao ono zbog čega je i doveden na Maksimir. Ima ga po cijelom terenu, kreira Dinamove napade, a uz to sve više i zabija.</p><p>- Jako sam sretan, kod prvog gola bila je cijela akcija, a kod drugog je bila još bolja. Kad je ovaj podignuo zastavicu i označio zaleđe razmišljao sam tko bi mogao biti u zaleđu. Ispalo je na kraju dobro i jako sam sretan zbog toga - kazao je Majer.</p><p>A koga bi voljeli vidjeti u šesnaestini finala?</p><p>- Sigurno da nam prvo mjesto puno znači. Zbog samopouzdanja i svega. Ne znam s kim se križamo, prije dvije godine smo išli na trećeplasiranog iz Lige prvaka. Ne razmišljamo o tome, još jedna utakmica, idemo pobijediti i uživati - završio je on.</p><p>Pobjeda protiv Feyenoorda bila je posebna za još jednog igrača. Arijan Ademi se upisao u knjige rekorda. Zaigrao je za hrvatskog prvaka 77. put u europskim natjecanjima i zbog toga je utakmica protiv Feyenoord bila posebna za njega. </p><p>Ademi s Dinamom ima ugovor do lipnja 2023. godine, lako je moguće da u Maksimiru i završi karijeru, sad mu je 29 godina i juri prema sto nastupa za "modre" u Europi. Prvu je europsku utakmicu za Dinamo odigrao 4. kolovoza 2010. godine. Ispali su Zagrepčani od Sheriffa na penale u Maksimiru u trećem pretkolu Europske lige. Da nije bilo dvogodišnje suspenzije, već bi sad Ademi bio blizu sto nastupa za Dinamo u Europi. Propustio je četiri utakmice u sezoni 2015/2016. i cijele sezone 2016/2017. i 2017/2018.</p><p>- Sretan sam, velika čast jer sam postao rekorder. Neće biti vremena za proslavu. Imamo Belupo, CSKA pa Rijeku. Moramo se spremati, imamo težak raspored, moramo dobro odraditi pa ćemo poslije slaviti. Nemamo nikakve želje, treba odraditi CSKA ozbiljno. Pet kola bez gola? To je jedna velika naša, ne znam što bih rekao, stvarno smo, nemoguće, to je jedna ozbiljna ekipa, to pokazuje jednu ozbiljnost i gard. Svaka čast obrani, i od napada i od obrane svaka čast svima - kazao je kapetan.</p><p>Ždrijeb šesnaestine finala Europske lige bit će 14. prosinca, a prve utakmice će se igrati 18. veljače, dok su uzvrati na rasporedu 25. veljače.</p>