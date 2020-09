Zapravo, zvali su \u010detiri, i to, zasad koliko se zna, najmanje \u010detiri, ali ostale nisu htjele do\u0107i. Za to se vjerojatno ne bi ni znalo\u00a0da jedna od njih nije objavila fotografije na kojoj je, jo\u0161 i za one koji ne vide dobro, detaljno objasnila da \"u\u017eivaju\" s Fodenom i Greenwoodom. Umjesto da se dr\u017ee pravila karantene, oni su htjeli zabavu.

Jedna od cura, Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir (20), otkrila je da se nekoliko dana ranije po\u010dela dopisivati s Greenwoodom, ali da su one same sebi rezervirale i platile sobu, ne na katu na kojem su bili Englezi koji su umjesto s reprezentacijom u Dansku ve\u0107 oti\u0161li ku\u0107i na Otok.

- Kada me izbornik pozvao za ove utakmice, bio sam ponosan. Mlad sam, imam jo\u0161 puno za nau\u010diti i svjestan sam odgovornosti koju imam kao igra\u010d Manchester Cityja i Engleske - posuo se pepelom Foden, koji ima i k\u0107i.

Nadia je otkrila da nisu ni znale tko su uop\u0107e Foden i Greenwood, a nije komentirala koliko je \"daleko doguralo\" njihovo dru\u017eenje osim \u0161to ih je pohvalila da su bili prava gospoda.

- \u017dao mi je jer nisam ih htjela staviti u takvu poziciju. Nismo znali da su u karanteni ina\u010de ne bismo oti\u0161le k njima - rekla je, ako \u0107e tko povjerovati, Nadia za MailOnline.

- Nismo znali tko su. \u010cak smo ih i pitale. Ne pratimo nogomet uop\u0107e. Jesmo li se \u010duli kasnije? Ne, nisu ni oni se nama javili.\u00a0

S Nadijom u hotelu je bila i njena godinu dana mla\u0111a sestri\u010dna \u00a0Lara Clausen.

- Mladi smo i glupi i grije\u0161imo - kazala je.

I za to su Foden i Greenwood platili udaljavanjem iz reprezentacije.

- Ispali su naivni. Razumijem njihove godine, ali cijeli se svijet bori s pandemijom - rekao je Southgate, dok su i Fodenov City i Greenwodov United tako\u0111er ve\u0107 napisali poruke\u00a0pokude...



<p><strong>Phil Foden</strong> (20) i <strong>Mason Greenwood </strong>(18), kažu, naučili su lekciju. Dva engleska reprezentativca izbačena su iz reprezentacije nakon što su u hotel na Islandu, gdje je Engleska igrala utakmicu Lige nacija, a oni debitirali za reprezentaciju (!), pozvali dvije djevojke.</p><p>Zapravo, zvali su četiri, i to, zasad koliko se zna, najmanje četiri, ali ostale nisu htjele doći. Za to se vjerojatno ne bi ni znalo da jedna od njih nije objavila fotografije na kojoj je, još i za one koji ne vide dobro, detaljno objasnila da "uživaju" s Fodenom i Greenwoodom. Umjesto da se drže pravila karantene, oni su htjeli zabavu.</p><p>Jedna od cura, Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir (20), otkrila je da se nekoliko dana ranije počela dopisivati s Greenwoodom, ali da su one same sebi rezervirale i platile sobu, ne na katu na kojem su bili Englezi koji su umjesto s reprezentacijom u Dansku već otišli kući na Otok.</p><p>- Kada me izbornik pozvao za ove utakmice, bio sam ponosan. Mlad sam, imam još puno za naučiti i svjestan sam odgovornosti koju imam kao igrač Manchester Cityja i Engleske - posuo se pepelom Foden, koji ima i kći.</p><p>Nadia je otkrila da nisu ni znale tko su uopće Foden i Greenwood, a nije komentirala koliko je "daleko doguralo" njihovo druženje osim što ih je pohvalila da su bili prava gospoda.</p><p>- Žao mi je jer nisam ih htjela staviti u takvu poziciju. Nismo znali da su u karanteni inače ne bismo otišle k njima - rekla je, ako će tko povjerovati, Nadia za MailOnline.</p><p>- Nismo znali tko su. Čak smo ih i pitale. Ne pratimo nogomet uopće. Jesmo li se čuli kasnije? Ne, nisu ni oni se nama javili. </p><p>S Nadijom u hotelu je bila i njena godinu dana mlađa sestrična Lara Clausen.</p><p>- Mladi smo i glupi i griješimo - kazala je.</p><p>I za to su Foden i Greenwood platili udaljavanjem iz reprezentacije.</p><p>- Ispali su naivni. Razumijem njihove godine, ali cijeli se svijet bori s pandemijom - rekao je Southgate, dok su i Fodenov City i Greenwodov United također već napisali poruke pokude...<br/> </p>