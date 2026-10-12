NIŠTA NOVA? Dinamo u ovom dijelu sezone u četiri godine nikad nije bio ispred Hajduka

Dinamo je izgubio od Hajduka u devetom kolu HNL-a na Poljudu 2-1 i tako s prvog pao na treće s tri boda zaostatka nakon nepotpunog prvog kruga prvenstva. Derbi protiv Rijeke na Rujevici, umjesto u prvotno planiranom terminu 9. ili 10. kolovoza, igrat će se gotovo tri mjeseca kasnije, 2. prosinca, zbog europskih obveza "modrih".

Pokretanje videa... VIDEO Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Mnogi navijači branitelja naslova nisu zadovoljni rezultatima momčadi Marija Kovačevića, a još manje igrom. Jer prvo je mjesto maksimirskom klubu, usprkos katastrofalnim rezultatima na gostovanjima (samo jedan bod iz tri utakmice), ipak udaljeno svega tri boda. A pogled u ne tako davnu prošlost ide u prilog tezi da razloga za paniku u Zagrebu još nema.

Naime, Hajduk ni u jednoj od protekle četiri sezone nije imao manje bodova od Dinama, a u tri navrata bio je i prvi. Kod "modrih" se tu vidi neobična konstanta, u proteklih pet sezona čak je četiri puta imao točno 19 bodova, tek jednom više (2022/23. s Antom Čačićem, osam poraza i remi). Ako pobijedi Rijeku, i sad će imati isto toliko.

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I za Hajduk je 19 bodova zlatna konstanta, u zadnjih šest sezona nije imao manje bodova od toga, u dva je navrata (2023/24. i 2024/25.) vodio karavanu s 21 bodom, Dinamo je u obje sezone dijelio drugu i treću poziciju s Rijekom s 19. Ali bi u nastavku sezone dolazilo do preokreta, izuzev pretprošle sezone kad je Rijeka u zadnjem kolu uzela titulu.

Poučeni iskustvom, zato Hajdukovi navijači ne upadaju u euforiju kao proteklih godina, a Dinamovi znaju da je 36. kolo još jako, jako daleko. I da ih povijest uči da će na oni na kraju dati gasa kad zatreba i pobijediti. Tomu u prilog ide i nova prognoza superračunala koja "modrima" daje 49 posto šansi za naslov, ipak bitno manje nego na početku sezone, ali i 20 posto više nego Hajduku. No pitanje je može li to napraviti sadašnja momčad i aktualni trener.

Učinak Dinama nakon prvog kruga HNL-a

2026/27. učinak 5 poraza, 1 remi, 2 poraza, Hajduk - Dinamo (-1) 19-16 bodova

2025/26. 6-1-2, Dinamo - Hajduk 19-19

2024/25. 6-1-2, Hajduk - Rijeka - Dinamo 21-19-19

2023/24. 6-1-2, Hajduk - Rijeka - Dinamo 21-19-19

2022/23. 8-1-0, Dinamo - Hajduk 25-19

2021/22. 6-1-2, Dinamo - Hajduk 19-19

2020/21. 7-1-1, Dinamo - Osijek 22-19