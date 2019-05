Ništa od Allegrija: Barcelona presudila, Valverde će ostati

Poraz nije Valverdeova krivnja, rekao je predsjednik Barcelone Jose Maria Bartomeu nakon katastrofalnog Barceloninog završetka sezone u kojem su ostali bez dva trofeja. Izgubili su od Liverpoola u polufinalu Lige prvaka, a Valencia ih je šokirala u finalu Kupa kralja i ostavila ih samo na jednom naslovu.

Mnogi su pomislili da je to kraj za Ernesta Valverdea čiji odlazak navijači zagovaraju već duže vrijeme zbog njegove ziheraške igre u važnim utakmicama zbog čega je Barca i kiksala u LP dvije godine zaredom. No čini se da ćemo Valverdea i sljedeće sezone gledati na klupi Blaugrane.

Nakon što su analizirali situaciju i pregledali sve ostvareno, čelnici katalonskog kluba odlučili su da će ih Valverde voditi i iduće sezone, doznaje Marca. Veliki pritisak bio je na njemu ovih dana, no Bartomeu mu potpuno vjeruje i smatra kako je on pravi čovjek za Barcu. Nekoliko puta je on ponovio kako trener nije krivac za poraz od Valencije, no mnogi navijači se pitaju tko je onda kriv i tko će snositi krivicu za debakl na kraju sezone.

To sigurno neće biti Valverde koji će tako minimalno ostati još jednu sezonu na Camp Nou te je tako ispunjena želja Messiju, Rakitiću i ekipi koji su nekoliko puta izrazili želju da trener ostane.

On je u Barcelonu stigao 2017. godine te je osvojio dvije La lige i jedan Kup, za što mnogi smatraju da nije dovoljno ako želite biti trener katalonskog diva.

Massimiliano Allegri spominjao se kao glavni kandidat za njegov nasljednika, no na kraju od svega toga neće biti ništa jer će Valverde i sljedeće sezone voditi Messija i društvo.