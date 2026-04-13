Ništa od Bilića. Ganu će preuzeti poznati portugalski stručnjak...

Iskusni portugalski stručnjak Carlos Queiroz (73) novi je izbornik nogometne reprezentacije Gane, potvrdio je Ganski nogometni savez (GFA) samo dva mjeseca uoči početka Svjetskog prvenstva. Queiroz preuzima klupu "Crnih zvijezda" nakon iznenadne smjene Otta Adda, a u najužem krugu kandidata za tu poziciju bio je i bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić.

Iako je Otto Addo, bivši ganski reprezentativac rođen u Njemačkoj, osigurao Gani plasman na Svjetsko prvenstvo, vodstvo saveza uručilo mu je otkaz krajem ožujka. Presudio mu je niz od četiri uzastopna poraza u prijateljskim utakmicama, a kap koja je prelila čašu bio je težak poraz od Austrije 1-5. Odluka je donesena uoči utakmice protiv Njemačke, a Addu je dopušteno da vodi taj susret iz sentimentalnih razloga, budući da se igralo u Hamburgu, njegovu rodnom gradu. S obitelji koja ga je čekala u hotelu, Addo je nakon utakmice na 30. katu dobio otkaz i odmah napustio momčad.

Nakon smjene, Ganski nogometni savez krenuo je u hitnu potragu za nasljednikom. Među više od 600 prijava, kako tvrdi predsjednik saveza Kurt Okraku, isplivalo je nekoliko uglednih imena. Prema pisanju lokalnih medija Slaven Bilić bio je jedan od kandidata te je održao sastanke s čelnicima saveza, koji su navodno bili impresionirani njegovom vizijom. GFA je tražio isključivo kratkoročno rješenje, nudeći ugovor na samo četiri mjeseca, jer kao dugoročnu metu vide sadašnjeg izbornika Saudijske Arabije Hervéa Renarda.

Na kraju je izbor pao na Carlosa Queiroza, trenera s golemim iskustvom na svjetskim prvenstvima. Ovo će mu biti peti put da vodi neku reprezentaciju na Mundijalu, nakon što je prethodno sudjelovao s Portugalom (2010.) te Iranom (2014., 2018. i 2022.). Queiroz je u bogatoj karijeri vodio i Real Madrid te je bio dugogodišnji pomoćnik Alexu Fergusonu u Manchester Unitedu. Pred njim je težak zadatak jer Gana na Svjetskom prvenstvu igra u skupini L s Hrvatskom, Engleskom i Panamom. Prvu utakmicu "Crne zvijezde" igraju 17. lipnja protiv Paname u Torontu.