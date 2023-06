Ništa od Biuka! Los Angeles je prelomio, ne puštaju ga na Euro

Hrvatski nogometni savez je od 18. svibnja nekoliko puta kontaktirao Los Angeles na temu Stipe Biuka, a tek 10. lipnja stigla je povratna informacija kako klub neće odobriti Biuku dolazak na pripreme te potom nastup na U-21 Europskom prvenstvu.

- Nažalost, iz kluba je stigla nepovoljna odluka za nas i za Stipu, koji je bio jasan u želji da nastupa za mladu reprezentaciju kojoj je dao važan doprinos na putu do Eura. Žao mi je zbog Stipe, njegovih suigrača i izbornika jer se radi o odličnom igraču, no kako U-21 Europsko prvenstvo nije u Fifinom kalendaru, klub je imao pravo donijeti ovakvu odluku. Uvjeren sam da bi za Stipu, a stoga i za njegov klub, ovaj nastup na Euru bio vrlo koristan i vrijedan, no u klubu to nisu tako prepoznali, a mi to moramo prihvatiti - izjavio je tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa.

Tako Dragan Skočić neće moći računati na bivšeg nogometaša Hajduka koji je trebao biti među 'vatrenima' na nadolazećem velikom natjecanju.

Foto: Gary A. Vasquez

- Žao nam je zbog ovakvog raspleta jer gubimo jednog odličnog igrača, ali s obzirom na manjak komunikacije od Los Angelesa proteklih tjedana nije neočekivana takva odluka. Mislim da je i Stipe ovime na gubitku jer bi mu Europsko prvenstvo bilo veliko iskustvo, no klub je donio odluku koju moramo prihvatiti i ići dalje. Barem nam je sada jasna situacija te se nastavljamo pripremati kako bi u maksimalnom izdanju dočekali početak Europskog prvenstva - izjavio je izbornik Dragan Skočić.