Ništa od desete pobjede u nizu. Uspavanom Hajduku Istra je krala vrijeme, a ukrala bodove!

Ništa od pobjede, ništa od zadržavanja stopostotnog učinka, ništa od Lekine rekordne desete prvenstvene pobjede u nizu. Hajduk se pred oko 25.000 gledatelja mučio s Istrom i na koncu izgubio. I to kako, primili su gol u jedanaestoj minuti sudačke nadoknade. Bijeli su na početku utakmice promašili nekoliko izglednih prilika, no prije svega treba naglasiti da su odigrali jako lošu utakmicu, potpuno bez energije, izgledali su fizički potrošeno i na koncu su za to i kažnjeni.