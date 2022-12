Ništa od Gvardiola: Neće igrati na Četiri kafića, a najmanje su dva razloga zašto je tako...

Trebao je to biti najljepši božićni dar svim navijačima i gledateljima na posljednjem izdanju Četiri kafića. Nastup Joška Gvardiola čak su najavili i organizatori.

- Došlo je vrijeme da okončamo turnir. Izuzetno smo ponosni na sve što smo napravili u 20 godina, ali došlo je vrijeme da završimo. Donirali smo djeci kojoj je novac najpotrebniji. Što se tiče nastupa, postava je Tonći Gabrić, Gvardiol, Erlić, Biuk, Kalinić i Livaja. Tu su Tonio Teklić, Luka Vušković, Ivica Križanac, Ivica Vastić, Marin Tomasov, Niša Saveljić, Jere Marinić-Kragić, Nikola Tomičić, Zdravko Prkić... A imamo i neka iznenađenja, treneri su legendarni Mladen Perica Štrla uz asistenciju Marijana Budimira, trenera juniora Hajduka, i uz posebnu zahvalu izbornik Zlatko Dalić, kojem ovim putem čestitamo na onome što je napravio - rekao je Marko Bralić, jedan od organizatora turnira.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

No od nastupa Joška Gvardiola, nažalost, neće biti ništa. Naime, Joško je trebao zaigrati na poziv Marka Livaje, no postoji bar nekoliko razloga zbog kojih neće nastupiti. Nakon završetka Svjetskog prvenstva, silnih obaveza, dočeka, fotografiranja, Joško želi s prijateljima na odmor, gdje će biti do 2. siječnja, kad se mora javiti u RB Leipzig.

Želi se potpuno isključiti iz nogometa dok mu ne počnu pripreme za nastavak sezone.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Također, RB Leipzig ne gleda blagonaklono na mogućnost da njihov najbolji i najskuplji igrač zaigra mali nogomet i tako riskira ozljedu. Na Joškovu transferu namjeravaju zaraditi 100 milijuna eura i to ništa ne smije ugroziti, ponajmanje mali nogomet u Splitu. Nijemci su tu vrlo rigorozni, još pogotovo jer se radi o parketu, skliskoj podlozi gdje su mogućnosti ozljede veće.

Uostalom, bivši igrač Hajduka Darko Miladin, dok je bio igrač Hajduka, ozlijedio se igrajući nogomet za pjevača Dražena Zečića, iako je bila riječ o revijalnoj utakmici.

Najčitaniji članci