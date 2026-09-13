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Ništa od Juventusa ili Lazija, Brozović je potpisao za katarski klub! Evo koliko će zarađivati

Piše HINA,
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Ništa od Juventusa ili Lazija, Brozović je potpisao za katarski klub! Evo koliko će zarađivati
Foto: Al-Sadd SC/Instagram
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Brozović se neće vratiti u Europu ove godine, kako stvari stoje; nakon Saudijske Arabije otišao je u katarski Al-Sadd i prema navodima zarađivat će oko 10 milijuna eura godišnje

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Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Marcelo Brozović (33) karijeru će nastaviti u redovima katarskog Al-Sadda objavio je klub iz Dohe. Brozović je u jedan od najvećih katarskih klubova stigao kao slobodan igrač, a navodi se kako je potpisao do kraja sezone. Katarski klub nije objavio financijske detalje ugovora, no mediji navode kako bi Brozović u Dohi trebao zarađivati oko 10 milijuna eura godišnje.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija Zagreb: Marcelo Brozović uoči susreta Hrvatske i Škotske dobo priznanje HNS-a Zagreb: Marcelo Brozović uoči susreta Hrvatske i Škotske dobo priznanje HNS-a
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Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL

Posljednje tri godine Brozović je igrao za saudijski Al Nassr u koji je stigao iz milanskog Intera čiji je dres nosio osam godina. Za Al Nassr je odigrao 129 utakmica, prije toga je za Inter upisao 330 nastupa, postigavši 31 gol. S milanskim klubom je osvojio naslov prvaka Italije 2021. godine, te dva Kupa Italije.

S Interom je igrao i finale Lige prvaka protiv Manchester Cityja 2023. izgubivši 0-1, te finale Europske lige 2020. u kojem je slavila Sevilla sa 3-2. Nosio je i dres zagrebačkog Dinama i Lokomotive.

Za hrvatsku reprezentaciju je upisao 99 nastupa i postigao sedam golova, osvojivši srebro na World Cupu 2018. godine, te broncu 2022. Od dresa "Vatrenih" oprostio se u kolovozu 2024. U novom klubu trenirat će ga rumunjski stručnjak Razvan Lucescu, a glavne zvijezde su Brazilci Roberto Firmino i Paulo Otavio, Malijac Mohamed Camara, te Španjolac Rafael Mujica.

Nakon četiri kola Al-Sadd vodi na ljestvici sa 12 bodova, dva više od Al Rayyana.

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