Brozović se neće vratiti u Europu ove godine, kako stvari stoje; nakon Saudijske Arabije otišao je u katarski Al-Sadd i prema navodima zarađivat će oko 10 milijuna eura godišnje
Ništa od Juventusa ili Lazija, Brozović je potpisao za katarski klub! Evo koliko će zarađivati
Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Marcelo Brozović (33) karijeru će nastaviti u redovima katarskog Al-Sadda objavio je klub iz Dohe. Brozović je u jedan od najvećih katarskih klubova stigao kao slobodan igrač, a navodi se kako je potpisao do kraja sezone. Katarski klub nije objavio financijske detalje ugovora, no mediji navode kako bi Brozović u Dohi trebao zarađivati oko 10 milijuna eura godišnje.
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Posljednje tri godine Brozović je igrao za saudijski Al Nassr u koji je stigao iz milanskog Intera čiji je dres nosio osam godina. Za Al Nassr je odigrao 129 utakmica, prije toga je za Inter upisao 330 nastupa, postigavši 31 gol. S milanskim klubom je osvojio naslov prvaka Italije 2021. godine, te dva Kupa Italije.
S Interom je igrao i finale Lige prvaka protiv Manchester Cityja 2023. izgubivši 0-1, te finale Europske lige 2020. u kojem je slavila Sevilla sa 3-2. Nosio je i dres zagrebačkog Dinama i Lokomotive.
Za hrvatsku reprezentaciju je upisao 99 nastupa i postigao sedam golova, osvojivši srebro na World Cupu 2018. godine, te broncu 2022. Od dresa "Vatrenih" oprostio se u kolovozu 2024. U novom klubu trenirat će ga rumunjski stručnjak Razvan Lucescu, a glavne zvijezde su Brazilci Roberto Firmino i Paulo Otavio, Malijac Mohamed Camara, te Španjolac Rafael Mujica.
Nakon četiri kola Al-Sadd vodi na ljestvici sa 12 bodova, dva više od Al Rayyana.
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