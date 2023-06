Ništa od Oršića u Dinamu: Evo zbog čega se miljenik navijača jednostavno ne može vratiti...

Nada je tinjala, bilo je čak i nekih kontakata, no ta priča, realno, nikad nije bila na realnim temeljima. Nije, jer Southampton neće samo tako pustiti igrača za kojega su platili šest milijuna eura. Za njega će najmanje tražiti četiri milijuna, a to je za Dinamo previše. I tu priča prestaje. A to je samo prvi sloj, ispod kojeg je toliko komplicirana priča da je i Oršiću teško predvidjeti budućnost.