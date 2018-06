Ništa od povratka u Hrvatsku: Erceg potpisao za danskog diva

Bivši Hajdukov as Ante Erceg (28) novi je igrač danskog doprvaka Brondbyja, potvrđeno je na njihovoj službenoj stranici.

Dobrodošli til Ante Erceg, der har skrevet under på en 4-årig kontrakt 💛✍️💙https://t.co/XE58uJQnSi #Brøndby pic.twitter.com/T9R3eYKwWZ — Brøndby IF (@BrondbyIF) June 6, 2018

Potpisao je četverogodišnji ugovor i stiže u Dansku kao slobodan igrač. Ercega su Danci snažno željeli dovesti prošloga ljeta, no nisu se mogli dogovoriti s Hajdukom pa su sad 'ugrabili' Antu nakon što je raskinuo ugovor s emiratskim Shabab Al Ahlijem.

Sportski direktor kluba Troles Bech obratio se medijima.

- Veoma smo zadovoljni time što je Ante Erceg postao član Brøndbyjevog napada. Pratimo Antu godinu dana i temeljito smo ga skautirali, tako da znamo što dobivamo. Zatim smo i na svojoj koži osjetili kakav je Ante ubojiti napadač prošlo ljeto. Kao napadač je brz i veoma agresivan, te ima dobru završnicu, što ga čini kompletnim igračem - rekao je pa nastavio:

- Bilo je pregovora oko njegovog dolaska prošlo ljeto nakon dvije utakmice koje smo odigrali protiv Hajduka, no ekonomski tada to nije bila opcija za nas. Imamo jasne ekonomske limite poslovanja i iste nemamo namjeru ugrožavati. Sada je Ante došao kao slobodan igrač, što daje do znanja da ne bi došao da zaista nije želio.

Ante je u siječnju ove godine prešao u Shabab Al Ahli, no nakon neuspješne sezone sveukupno, klub je odlučio napraviti veliko pospremanje što je na koncu rezultiralo i odlaskom skupo plaćenih stranih igrača.

Spominjalo se da bi Erceg mogao opet zaigrati u HNL-u, njegovo ime se povezivalo s Hajdukom i Rijekom, no igrač je odlučio otići nešto sjevernije.

Baš je Erceg s Hajdukom u kvalifikacijama za Europsku ligu izbacio Dance koji su tijesno izgubili borbu za naslov prvaka Danske od Midtjyllanda.