AUSTRIJANAC BIO BOLJI

Ništa od Roland Garrosa! Gojo izgubio na kraju kvalifikacija

Piše HINA,
Varaždin: Borna Gojo i Vilius Gaulbas u prvom meču Davis cupa između Hrvatske i Litve | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski tenisač Borna Gojo (ATP-172.) ostao je bez plasmana u glavni ždrijeb Grand Slam turnira Roland Garrosa nakon što je u petak u finalu kvalifikacija bolji od njega bio austrijski tenisač Jurij Rodionov (ATP-158.).

U meču koji je trajao sat i 40 minuta Gojo je napravio dvije neprisiljene greške i ni jednom nije oduzeo servis suparniku, dok je svoj izgubio tri puta. Prvi je set bio izjednačen do samog kraja kada je Rodionov napravio break za vodstvo 6-5, a onda servirao za osvajanje seta.

U drugom setu je Rodionov oduzeo servis najprije za vodstvo od 4-3, a onda i za 6-3. Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled.

