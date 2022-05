Ništa od superduela u Madridu: Čudesni Alcaraz srušio Nadala!

U spektakularnom španjolskom okršaju u četvrtfinalu teniskog ATP Masters 1000 turnira u Madridu, mlada zvijezda Carlos Alcaraz (ATP 9.), koji je u četvrtak napunio 19 godina, nakon dva sata i 17 minuta igre svladao je teniskog velikana i po mnogima najvećeg tenisača svih vremena Rafaela Nadala (ATP 4.) 6-2, 1-6 i 6-3.

Dvoboj je otvoren s tri breaka. Prvoga je napravio Alcaraz koji je na 30-40 pogodio fenomenalnu forhend-paralelu, da bi potom Nadal nakon propuštenih 0-40 i tri vezane break lopte, četvrtu iskoristio za rebreak i 1-1. Ipak, Alcaraz potom odmah radi još jedan break za 2-1. No, tu nije kraj agoniji “kralja zemlje” u prvom setu. Kod 4-2 mladi Španjolac radi još jedan break i potvrđuje ga bez izgubljenog poena na servisu za 6-2 i prednost 1-0 u setovima. Omjer winnera je bio 20-2 za Alcaraza.

U drugom setu kod prednosti 1-0 za Rafu, Alcaraz se ponovno suočava s tri vezane break lopte, no ovog puta je gem izvukao u svoju korist. No, u trećem gemu na 30-15 dogodio se ključan trenutak drugog seta. Željom da obrani napad Nadalovim forhendom, deveti tenisač svijeta krivo staje na lijevu nogu i potom potpuno pada u igri.

Do kraja seta na terenu se nalazi potpuno neprepoznatljivi Alcaraz. Na svom servisu osvaja samo jedan poen, iskusni Španjolac radi dva breaka i zaključuje set sa 6-1. Čak ni Rafa nije odigrao toliko spektakularno. Dapače, završio je set s tri winnera. Treba dodati i da je sredinom seta jednom gledatelju s tribina pozlilo te se meč prekinuo na 10 minuta.

U odlučujućem setu Carlos je opet bio onaj stari. Doći do break lopte više nije bilo tako jednostavno kao u prva dva seta. No, tko je do nje došao, taj ju je i iskoristio. Ključni trenutak trećeg seta bio je četvrti gem kad je Nadal na servisu nanizao s pogreškama te je Alcaraz došao do breaka bez izgubljenog poena.

Do kraja meča je sve svoje servis-gemove odradio bez spašavanja break-lopte i osvojio set 6-3. Spektakularan forhend-winner na meč loptu bio je samo šlag na tortu fenomenalnog meča. Interesantan je podatak da Nadal u cijelom meču nije imao nijedan bekend-winner.

Alcarazu je ovo prva pobjeda u trećem međusobnom okršaju protiv Rafe, a ovom pobjedom izborio je najiščekivaniji dvoboj u teniskom svijetu. Naime, u polufinalu čeka ga prvi tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković.

U večernjem terminu igrat će se još dva četvrtfinalna dvoboja. u 20 sati obračunat će se Stefanos Tsitsipas i Andrej Rublev, a poslije njih Felix Auger-Alliassime i Alexander Zverev.

