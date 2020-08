Ništa od titule: Lukaku tješio ljutitog Broza nakon utakmice

Brozović je nakon utakmice ljutitog pogleda ispratio slavlje igrača Seville, a u tome trenutku mu je prišao Romelu Lukaku. Došlo je do razgovora, a onda ga je krupni Belgijac uhvatio za ruku

<p>Jedan je od najboljih veznjaka na svijetu, želi ga pola Europe, ali <strong>Marcelo Brozović</strong> nije uspio donijeti titulu svome Interu.</p><p>Broz je opet, po tko zna koji put, bio jedan od najboljih igrača na terenu. Razigravao je, mijenjao strane, upošljavao krila sa svojim dugim loptama, čitao protivničke napade, uzimao lopte. Bio je najaktivniji na terenu, ali izostala je podrška nekolicine njegovih igrača zbog čega je bio ljutit kao ris nakon utakmice. </p><p><strong>Sevilla</strong> je u spektakularnom finalu u Kölnu srušila <strong>Inter</strong> 3-2 nakon Lukakuovog autogola. A sve je do tad mirisalo na Interovu pobjedu...</p><p>Upravo ta pirova dominacija je očito iživcirala našeg reprezentativca. Nakon utakmice je ljutitog pogleda ispratio slavlje igrača Seville, a u tome trenutku mu je prišao Romelu Lukaku. Došlo je do razgovora, a onda ga je krupni Belgijac uhvatio za ruku i očito govorio da se smiri.</p><p>Inter je tako još jednu sezonu završio bez trofeja, a to očito nije najbolje sjelo Marcelu čija budućnost je upitna. U prvenstvu su završili na drugom mjestu s bodom iza Juventusa, a u Kupu ispali od Napolija u polufinalu. Težak je to udarac za Antonia Conte i klub koji je uložio jako puno u pojačanja ove sezone. No opet su ostali kratki za trofej.</p><p>Lautaro Martinez je na izlaznim vratima, pitanje je što će biti s brojnim igračima kao što su Godin, Candreva, Ashley Young, koji su već u poznim igračkim godinama, a pitanje kako razmišlja i Broz.</p><p>Na leđima mu je 27 godina, u najboljim je igračkim godinama i jedan od najboljih veznjaka na svijetu. Na Giuseppe Meazzi se totalno razvio kao igrač, postao moćan u vezi i taktički superioran, ali pitanje je želi li potratiti najbolje godine u klubu koji nije vidio trofej od 2011. godine.</p><p>Hrvatski reprezentativac na Transfermarktu vrijedi 48 milijuna eura, u Inter je došao 2016. godine, a ugovor ga veže do 2022. godine, no upita je jako puno. Liverpool i Real Madrid bi ga rado željeli vidjeti u svojim redovima, a u redu je još nekoliko bogatih klubova koji bi itekako mogli priuštiti njegov dolazak. To su klubovi u kojima bi se Brozović mogao boriti za trofeje, u moćnim ekipama koje su uvijek pri vrhu, a to je ono što mu fali u karijeri. Garancija za titulu koja itekako fali u njegovom nogometnom životopisu. </p><p>Duga sezona je gotova, sada slijedi odmor, a onda pripreme za novu sezonu kada bi Marcelo trebao odlučiti odlazi li ili želi li i sljedeće godine boraviti na Giuseppe Meazzi. Naravno, nešto se pita i Inter koji će za svog ponajboljeg igrača sigurno tražiti pozamašan iznos, ali dojma smo da je vrijeme za iskorak u Brozovoj karijeri. To je i zaslužio fantastičnim igrama.</p><p> </p>