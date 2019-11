Nisu ga 'šmekali' od starta: Uli i Müller nisu se našli s Nikom...

Stanje u Bayernu posljednjih je nekoliko mjeseci bilo zapaljivo. I došlo je do toga, iskre su počele frcati, a Niko Kovač shvatio je da će svaki trenutak izbiti požar. Ipak, gospodin kakav je, Niko je dao ostavku na mjesto trenera minhenskog giganta i jednostavno otišao iz kluba u kojem ga, valja priznati, neki nisu 'šmekali' od samog početka.

Niko je trener čvrste ruke koji njeguje stegu i disciplinu pa FC Hollywood, kako su tada mnogi svjetski mediji nazivali Bayern, a Niko jednostavno nije bio popustljiv redatelj. Karl Heinz Rummenigge i Uli Hoeness pružali su mu podršku, sazivali pressice kad su bile krize, a pred medijima su i izjavljivali kako Kovaču pružaju bezrezervnu podršku.

Foto: FrankHoermann/DPA/PIXSELL

No, Hoeness je nekoliko puta baš u tim kriznim situacijama spominjao kako će 'razgovarati s Kovačem nakon utakmice'. Utakmice su prolazile, Kovač je ostajao na klupi Bayerna, a Hoeness se tu i tamo nakon loših rezultata spuštao na teren, a tada je bio dovoljan samo pogled kako bi bilo jasno što misli o rezultatu.

Otišli su senatori, ali nije bilo lakše

A bili su tu i senatori. Thomas Müller, Arjen Robben, Franck Ribery i Mats Hummels. Bila je to četvorka koje je kuhala otkaz Niki Kovaču s mjesta trenera Bayerna. Trojica su uskoro otišla, ali ostao je Thomas Müller. Upravo je taj igrač danas mnogima prva asocijacija na spomen imena minhenskog kluba, pa je tako Thomas imao i više kredita kod uprave nego i sam Kovač.

Bilo je tu problema i sa suprugama igrača, objavama na Instagramu u kojima ga je prozivala ljutita Thomasova žena Lisa.

Foto: firo Sportphoto/DPA/PIXSELL

- Kovač nema povjerenje igrača - to nisu igrači kakve je trenirao dosad. Nedostaje im zajedništva, agresije i zadovoljstva u momčadi - Niko nije uspio stvoriti nikakvu hijerarhiju. Istup Müllerove žene samo je odraz raspoloženja igrača u svlačionici - tada je prokomentirao legendarni Lothar Matthäus.

A polako je i svlačionica stajala uz Müllera, Niko jednostavno nije mogao raditi s momčadi kojoj on nije autoritet, trener samo na papiru. Osvajali su u Bayernu bodove i u takvom stanju, ali njihova igra bila je daleko od one kakvu bi prvak Njemačke trebao pružati. I vidjelo se to u ovoj sezoni.

Foto: Guido Kirchner/DPA/PIXSELL

Na kraju ga nisu ni pozdravili

Došao je s Eintrachtom, na kraju je tako i otišao. Poraz od momčadi iz Frankfurta (5-1) ipak je bio previše, pa je Kovač odlučio sam ponuditi ostavku. Bila je to kap koja je prelila čašu, neki su sad došli na svoje. Na kormilo Bayerna sad će stići netko novi, ali možda jedini problem u klubu iz Münchena nije trener, već i roster koji im obogaćen ozljedama i u ovakvom ritmu, ne dopušta neki veći iskorak.

Bilo kako bilo, Kovač je otišao, a posljednji pozdrav - nije ni dobio. Nitko od igrača nije se od njega oprostio na društvenim mrežama, a nadamo se da je bar na hodnicima Allianz Arene dobio bar sretno, ako su hvala i zbogom već, previše.